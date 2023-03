KIJK. Wij spraken met Michael Smith, wereldkampioen én nummer 1 van de wereld: “Als mijn carrière gedaan is, wil ik dat elk toernooi op mijn palmares staat”

20 november 2022. Michael Smith heeft na negen (!) verloren finales zijn eerste majortitel beet. ‘Bully Boy’ zet de Grand Slam of Darts op zijn palmares na een glansrijke 16-5-zege tegen zijn Engelse landgenoot Nathan Aspinall. Smith is verlost van ‘de vloek’. Dat blijkt ook op het WK. Na een historische finale, met een geweldige ninedarter, vloert hij Michael van Gerwen. Smith is wereldkampioen én de nieuwe nummer één op de PDC Order of Merit.

“Het waren fantastische weken”, blikt Michael Smith terug. “Ik heb als kind vaak gedroomd dat ik het WK won. Zal dat dat ook realiteit werd. Sinds die wereldtitel heb ik wel veel meer media-verplichtingen. Maar dat is het allemaal waard. Of het me niet veranderd heeft? Neen, zeker niet. Ik ben nog altijd dezelfde persoon en darter. Al is het wel speciaal om de nummer één te zijn. Nog zo’n kinderdroom...”

Volledig scherm © AFP

Smith heeft het hoogste bereikt. Welke doelen heeft hij dan nog? “Ik wil méér winnen”, zegt hij. “Momenteel sta ik bij veel majors zoals de World Matchplay en UK Open als ‘runner-up’, dat wil ik veranderen naar ‘champion’. Als ik ooit stop met darten, wil ik dat elk toernooi op mijn palmares staat.” Forse uitspraak van ‘Bully Boy’.

De Premier League wil hij ook winnen. Op de editie van 2018 staat hij als ‘runner-up’. Verliezend finalist. Twee jaar eerder werd hij laatste bij zijn debuut. In 2019 en 2020 moest hij vrede nemen met de zevende plek, waarna hij in 2021 niet geselecteerd werd. “Ik was toen heel ontgoocheld. Ik vond dat ik erbij hoorde. Maar ik bleef hard werken. En kijk nu waar ik sta.” Aan de absolute top dus.

Programma vanavond in Westpoint Exeter Kwartfinales (vanaf 20 uur): Michael van Gerwen - Gerwyn Price

Nathan Aspinall - Michael Smith

Dimitri Van den Bergh - Chris Dobey

Jonny Clayton - Peter Wright