KIJK. Wat een finish! Sterke (en dansende) Van den Bergh maakt het af met 164-uitworp: “En nu ontspannen met de familie Gooris-Pfaff”

KIJK. Dimitri Van den Bergh wenst VTM-kijkers al dansend prettige feestdagen

Dimitri Van den Bergh was de laatste tijd zoekende met zijn materiaal en trad met een nieuwe set pijlen aan in zijn openingsduel op het WK. ‘Dancing Dimi’ stond tegenover Lourence Ilagan, die de dag ervoor verraste met winst tegen Rowby-John Rodriguez. In principe een haalbare kaart.

De 28-jarige Antwerpenaar begon uitstekend aan de partij. Van den Bergh gunde Ilagan geen enkele leg in de eerste set. Nadien kwam de Filipijn wat meer in de wedstrijd, maar Van den Bergh sloeg toe in de vijfde leg van de tweede set. De 2-0-bonus was zo een feit. Opluchting bij de Belg, die met een vuistje de laatste break inging.

In de laatste set duwde Van den Bergh het gaspedaal wat harder in. Ilagan werd overklast en zag hoe onze landgenoot het afmaakte met een fantastische 164-finish. Deugddoende zege voor Van den Bergh, die net zoals Kim Huybrechts in de derde ronde van het WK staat. Zondagavond is met Mike De Decker onze derde landgenoot aan zet. Hij opent zijn toernooi tegen de Canadees Jeff Smith.

KIJK. Van den Bergh maakt het af met knappe 164-finish

Uitgelaten Van den Bergh: “Die finish van 164 was pure ontlading, lekker!”

“Ik verwachtte wel dat een speler als hem hier en daar zou laten zien wat hij waard was”, reageerde Van den Bergh. “Ik had het gevoel dat ik domineerde, maar plots miste ik twee pijlen. Ik dacht ‘dit mag ik niet uit handen geven’, maar dangooide hij 120 uit. Ik moest terugkomen, maar kon dan een leg uitgooien in 16 pijlen. En dan die finish van 164, dat was pure ontlading en opluchting. We zijn door!”

Op naar de volgende ronde nu voor Van den Bergh. “Ik ben ongelofelijk blij. Dit is het WK, hé. Mijn volgende match is nu de eerste van de middagsessie op 27 december. Nu volgt er wat ontspanning met de familie Gooris-Pfaff. Die mensen liggen me na aan het hart. We gaan iets bezoeken rond Jurrassic World hier in London, daarna ga ik terug naar Leicester om me voor te bereiden op mijn volgende match.”

“En inderdaad, met die nieuwe pijlen ging het wel goed. Ik voelde me ook goed. Hoe langer de partij duurde, hoe beter ik werd. Ik ben superblij. 2 van de drie Belgen zijn door, nu duimen dat Mike ook doorgaat. Komaan, makker! En voor de mensen thuis: fijne feestdagen en (begint te dansen) merry christmas!”

KIJK. Van den Berg: “Had het gevoel dat ik domineerde”

© BELGA

KIJK. Huybrechts wint makkelijk van Sampson

