KIJK. Van Gerwen kan het niet laten om Van den Bergh weer eens te prikkelen: “Hij is gewoon een weirdo”

KIJK. Van Gerwen: “Van den Bergh is gewoon een weirdo”

Vorige week was Van Gerwen te gast in de podcast ‘The MMA Hour’. Daar kwam de vraag tegen wie hij echt niet kan verliezen. Het antwoord? “Dimitri Van den Bergh. Want ik heb hem in mijn zak zitten. Het is niet dat ik hem niet moet hebben of dergelijke. Maar het is gewoon een beetje een weirdo”, klonk het met een brede lach.