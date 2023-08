KIJK. Van den Bergh plots in zaal die ontploft na zege van de Matildas, maar verliest dan halve finale tegen Heta (7-6)

Geen finale voor Dimitri Van den Bergh (29) ‘down under’. Eerder vandaag klopte hij nog thuisfavoriet Simon Whitlock (6-4) in de kwartfinale, in een match met een opvallend moment. Maar daarna ging het voor Van den Bergh tegen zijn goeie vriend Damon Heta - ook een Australiër - mis in de beslissende leg bij 6-6. Later op de dag ging Rob Cross met de titel van de New South Wales Darts Masters (69.000 euro) in het Australische Wollongong aan de haal. De Engelsman haalde het van Heta met 8-1-cijfers.