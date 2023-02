KIJK. Van den Bergh legt onsportief publiek het zwijgen op in Glasgow, gefrustreerde opponent Wright wijst naar... wind in de zaal

Ook opvallend: Wright klaagde achteraf over de wind in de zaal. “Er stond wel wat wind, ja. Mijn darts vlogen funny , het was hard werken. Zeker als je zoals ik met pijlen van twintig gram gooit. Ik had het er eerlijk gezegd echt moeilijk mee”, zei een gefrustreerde ‘Snakebite’ achteraf op zijn persconferentie (zie video onder). Ook tijdens het WK van vorig jaar zei Wright al dat er te veel wind in de zaal stond.

“Ik keek er echt naar uit om hier op eigen terrein te komen spelen, al zat er wel druk op de ketel. Ik ben de enige Schot. Normaal is Gary (Anderson, red.) onze ambassadeur en het is best moeilijk om in zijn voetsporen te treden. Ik ben teleurgesteld voor mezelf, maar zeker ook voor Schotland. De fans hebben me echt fantastisch gesteund en het voelt alsof ik hen in de steek heb gelaten. Dat is moeilijk om mee om te gaan.”