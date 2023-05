KIJK. Smith laat Van den Bergh geen kans, Baetens blijft als enige Belg over in Wieze

Dag twee op de Belgian Darts Open in Wieze zit erop. Andy Baetens stuntte in de namiddag tegen UK Open-winnaar Andrew Gilding en staat in de derde ronde. Dimitri Van den Bergh moest het onderspit delven tegen wereldkampioen Michael Smith.

KIJK. Het geweldige interview van Andy Baetens na zijn zege tegen Andrew Gilding: “Bedankt publiek”

Het contingent Belgen op de Belgian Darts Open in Wieze is opnieuw gehalveerd. Van twee ging het naar één landgenoot in de Oktoberhallen. ‘s Middags stuntte Andy Baetens tegen UK Open-winnaar Andrew Gilding. Baetens won met 2-6 en kijkt in de derde ronde Luke Humphries in de ogen.

Minder succes was er voor ‘Dancing Dimi’ Van den Bergh. Tegen wereldkampioen Michael Smith kwam de beste Belg op de PDC-ranking niet in het stuk voor. Smith liet hem geen kans en stoomde in één tijd door naar een 4-0-voorsprong. Van den Bergh spartelde nog even tegen, maar ging uiteindelijk met 6-2 de boot in.

“Ik heb mijn best gedaan. Ik bleef erin geloven, maar op een bepaald moment zag ik op het grote scherm dat ik 80 gemiddeld gooide. What will be, will be. Maar voor mij mocht het niet zijn vandaag. De steun van het publiek was enorm. Nu ga ik supporteren voor Andy.”

KIJK. Van den Bergh: “Het mocht niet zijn voor mij”

Wat moeten we verder nog onthouden van de tweede dag van de Belgian Darts Open? De uitschakeling van Peter Wright. ‘Snakebite’ had de zege tegen Gabriel Clemens binnen handbereik, maar de Duitser deed Wright met een ferme comeback nog in het stof bijten.

Verder stootten de verwachten namen door naar de derde ronde. Grote vraag voor morgen is met welke walk-on Damon Heta uitpakt. Hij veroverde de Belgische harten met een streepje Sam Gooris en een speelgoedgrasmachine. “Laat het gras maar groeien.”

KIJK. Heta pakt uit met Sam Gooris-walk on

