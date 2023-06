KIJK. Ruzie Van den Bergh en Huybrechts zindert na: dartsbond roept spelers op het matje, maar wat speelt er precies?

Er zit een flink haar in de boter tussen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Tijdens hun eerste wedstrijd op de World Cup of Darts speelden ze gisteravond uitstekend, maar het zag er allemaal koeltjes uit. De twee Belgen spreken op dit moment niet met elkaar. Dat bevestigen beide spelers, die deze namiddag ook met een gedeeld statement kwamen. Een bemiddelingsgesprek met de managers en dartsbond PDC, die ‘not amused’ is, moet soelaas brengen. “Een wereldtitel zet je niet op het spel”, weet dartscommentator Erik Clarys.

“Na onze winst van gisterenavond hebben we samengezeten en onze meningsverschillen op tafel gegooid”, klinkt het in een statement van onze twee landgenoten rondgestuurd door de PDC. “Er zal nog wat tijd moeten overgaan voor die problemen opgelost zijn, maar we zetten ons beiden volledig in om als team de World Cup of Darts te winnen voor België, en door onszelf, onze families en ons land op de best mogelijke manier te vertegenwoordigen. En dat begint met onze wedstrijd van vanavond tegen China. We focussen er ons nu op om ons als team voor te bereiden op die match.”

Op sociale media gonsde het van de berichten tijdens de eerste groepswedstrijd van de Belgen op de World Cup of Darts en ook in dartsminnend Nederland en Engeland is het een topic. Van den Bergh en Huybrechts gunden elkaar geen blik. Dartscommentator Matthias De Vlieger vertelde tijdens de uitzending dat de Belgen voorlopig niet meer met elkaar spreken.

Maar wat speelt er precies? “Het is begonnen met een interview dat Kim had gegeven en waar Dimitri boos om was”, zei de Nederlandse dartspeler Vincent van der Voort over de ruzie tussen de twee Belgen. “En daarna zijn er nog een aantal problemen uit het verleden opgerakeld. Dimitri heeft bij de PDC ook een klacht ingediend tegen Kim. Nadien kregen ook hun vrouwen nog ruzie en was het hek helemaal van de dam.”

Huybrechts: “Dit is privé”

Na de wedstrijd gaf Huybrechts toe dat er wat problemen zijn tussen hen. “Ik heb geprobeerd om het uit te praten voor de wedstrijd, maar dat is niet gelukt. Maakt allemaal niet uit. We zijn hier om ons land te vertegenwoordigen en gaan ons best doen. Zowel Dimitri als ik zullen proberen knallen en we zien wel waar we komen.”

Op het persmoment achteraf ging Huybrechts er nog iets dieper op in. “Het is al een paar weken bezig. We spreken niet op dit moment. Voor het toernooi probeerde ik het wel, maar dat was geen goeie conversatie. Dit is privé, we zullen nu zien hoe lang dat zo blijft. Je moet hier een team zijn, dat besef ik wel. Maar de situatie is ook wat ze is. Ik ben hier om dit toernooi te winnen, Dimitri ook. We kussen en knuffelen elkaar niet op dit moment, maar we zijn hier allebei wel met een missie.”

Dimitri Van den Bergh ziet geen problemen. “We zullen alle twee alles geven voor ons land. Kim doet zijn ding en ik doe mijn ding. We zullen ons 100% geven. We hebben het al verschillende jaren op een andere manier gedaan en dat we echt een team waren, maar we hebben nooit gewonnen. Dit jaar een andere aanpak.”

Desondanks speelden de twee een uitstekende koppelwedstrijd. Finnen Marko Kantele en Paavo Myller kwamen geen seconde in de wedstrijd. Na amper tien minuten stond de droge 4-0 al op het scorebord. Van den Bergh haalde een gemiddelde van 104,7, Huybrechts 73,8. Vandaag wacht de tweede groepswedstrijd tegen China. Geraken de plooien tegen dan al wat gladgestreken?

Spelers beloven houding aan te passen na bemiddelingsgesprek Ook de PDC zat verveeld met de situatie gisteren en riep beide heren op het matje. Het resultaat van dat bemiddelingsgesprek is dat beide spelers, hoewel niet alles is uitgepraat, hun houding op het podium zullen aanpassen. Na de wedstrijden zullen ze ook opnieuw gezamenlijke interviews geven zoals dat gebruikelijk is bij de World Cup of Darts. Mac Elkin, de manager van Van den Bergh en ex-manager van Kim Huybrechts is tevreden met die uitkomst. “Het zijn professionals en zo moeten ze zich ook gedragen”, zegt hij. “Wat zich donderdag op het podium afspeelde was niet goed voor de sport, de fans en de kijkers thuis. Ik verwacht niet dat ze plots opnieuw de beste vrienden zullen worden, maar er zal wel opnieuw een team staan. Ze gaan ervoor: voor hun land, voor de supporters en voor hun geliefden. Het zijn twee koppige kerels, daar is niks mis mee. En dat heb ik hen ook verteld. Ze hebben mekaar de hand geschud en zijn akkoord om opnieuw als team te spelen.”

Clarys: “Zeker nu wil de één niet onderdoen voor de ander” Erik Clarys, dartscommentator en begeleider van Huybrechts, vindt het vervelend maar wil dit akkefietje niet uit proportie blazen. “Zoals ik het hoor heeft Kim donderdag voor de wedstrijd toenadering gezocht bij Dimi, maar heeft die dat weggewuifd. Ik hoor natuurlijk maar één kant van het verhaal. Maar we moeten er ook niet lullig over doen, de 4-0 tegen Finland stond er wel. Dit gaat hun spel echt niet beïnvloeden. Zeker nú wil de één niet onderdoen voor de ander. Door hun ranking zijn ze ook reekshoofd 5 en zitten ze in de gunstige tabelhelft. Een halve finale behoort zeker tot de mogelijkheden. En dan kan alles. Dimi en Kim zijn trots dat ze voor hun land mogen uitkomen. Een wereldtitel zet je nooit op het spel. Die is sowieso belangrijker dan gelijk welke vete.” Volledig scherm © PHOTONEWS

Ook in het buitenland viel kille relatie op

Op sociale media gaat de kille relatie tussen de twee Belgen duchtig over de tongen en ook heel wat buitenlandse media pikten de opvallende beelden op. “Tijdens hun eerste wedstrijd op de World Cup of Darts wonnen de Belgen met 4-0 van Finland, maar van euforie was geen sprake. Het botert niet tussen de Belgische darters”, schrijft het Algemeen dagblad bijvoorbeeld. “Wat voor vertoning was dít?” en “het was gewoon gênant” klonk het dan weer bij Viaplay. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Ook buiten België en Nederland werd de ruzie besproken. “Van den Bergh was nog altijd uitbundig, maar Huybrechts een pak minder. De twee zochten op geen enkel moment de interactie met elkaar op. Hun relatie is overduidelijk moeizaam”, schrijft dartsnews.de. “Huybrechts gaf toe dat hij niet langer door één deur kan met z’n ploegmakker”, klinkt het bij het Engelse Yahoo. “Dat was ook duidelijk te merken op het podium. De twee gunden elkaar geen blik.” Volledig scherm . © DartsNews Volledig scherm . © Algemeen Dagblad Volledig scherm . © YahooSports Volledig scherm . © DeStentor Volledig scherm Er zit een haar in de boter tussen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Dat werd gisteravond heel duidelijk op het podium. © VTM

