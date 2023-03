KIJK. Price haalt zijn gram: Welshman legt eerst publiek het zwijgen op geeft Van Gerwen dan pak slaag in finale

Darts Titelverde­di­ger Dimitri Van den Bergh raakt in Kopenhagen niet voorbij Gerwyn Price in kwartfina­les

Dimitri Van de Bergh (PDC 11) werd na een hoogstaande partij uitgeschakeld in de kwartfinales van het Nordic Darts Masters (PDC/68.500 euro). In de Deense hoofdstad Kopenhagen moest de uittredende kampioen met 10-7 zijn meerdere erkennen in de Welshman Gerwyn Price (PDC 4). De eindzege was een prooi voor Peter Wright (PDC 2).