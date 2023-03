KIJK. Michael Smith, wereldkampioen én nummer 1 van de wereld: “Als mijn carrière gedaan is, wil ik dat elk toernooi op mijn palmares staat”

Darts “Ik voelde dat het iets speciaals was toen de pijl erin ging”: kersvers wereldkam­pi­oen Smith over zijn ninedarter en “zeven uur staren” naar zijn trofee

Wat een triomftocht was het gisteren voor Michael Smith. In Alexandra Palace in Londen pakte hij de scalp van topfavoriet Michael van Gerwen, waarna een zo goed als slapeloze nacht volgde. Want: de kersverse wereldkampioen darts raakt(e) maar niet uitgekeken op zijn felbevochten trofee, die er kwam na onder meer een fenomenale ninedarter. “Ik denk dat ik die al een miljoen keer heb herbekeken", klinkt het.