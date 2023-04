KIJK. Hilariteit op European Tour: Aspinall krijgt deel van het podium op z’n hoofd na zege tegen Vandenbogaerde - Ook Van den Bergh en Raman eruit

Michael van Gerwen haalt uit naar “engnek” Rob Cross nadat die hem klopte op Masters: “Hij zit dom te lachen en te doen”

Michael van Gerwen had na de uitschakeling in de kwartfinales van The Masters weinig positieve woorden over voor tegenstander Rob Cross. Over de dartskwaliteiten van de Engelsman kon Mighty Mike ‘niks zeggen’, maar wel over het gedrag van Voltage. “Weet je wat het is? Dat cynische gedoe. Ik vind het zo’n engnek”, nam Van Gerwen geen blad voor de mond bij Viaplay. Eerder had Van Gerwen het ook al aan de stok met Dimitri Van den Bergh.