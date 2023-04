KIJK. “Hij is een fijne kerel, maar zijn routes waren ridicuul”: de opmerkelijke checkouts van ex-darter Erik Clarys

Zo ook Keith Deller niet. De Engelse ex-wereldkampioen haalde onlangs in een podcast een herinnering naar boven. “Ik speelde tegen Erik Clarys in de tweede ronde van de UK Open. Ik had me bij een 4-4-stand in de deciding leg weggezet op dubbel 18 of 20. Hij had 100 over en gooide zijn eerste pijl in de triple 17. Ik dacht: ‘Yes, hij heeft zich mistelt.’ Maar nadien volgde hij met single 17, dubbel 16. Hij draaide zich om en schudde me de hand. Ik vloekte eens goed en kreeg een boete. Erik is een fijne kerel, maar zijn routes waren ridicuul. Maar het werkte voor hem.”