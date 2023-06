KIJK. Halve finale! Belgen nemen na thriller revanche op Australië en treffen Wales in halve finale

Van den Bergh en Huybrechts lijken een patent te nemen op zinderende wedstrijden in de World Cup of Darts, het officieuze WK voor landenteams. Na een thriller tegen Nederland in de achtste finale, kloppen ze in de kwartfinale titelverdediger Australië op een waanzinnige manier. 8-7. Excuses aan hartpatiënten. In de halve finale vanavond (om19u10) wacht Wales, met wereldtoppers Price en Clayton.