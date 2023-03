KIJK. Een hater en de koude brengen Dimitri Van den Bergh niet van de wijs, misnoegde Price wel: “Zo zouden we niet mogen spelen”

Ietwat vreemde omstandigheden op de vijfde avond van de Premier League in het Engelse Exeter, een dag voor de start van de UK Open. Een naar dartsnormen erg koel publiek en ook bijzonder koele omstandigheden in de Westpoint Arena. Gerwyn Price klaagde het aan, Dimitri Van den Bergh - die een hater had in de zaal - had er iets op gevonden.

KIJK. Van den Bergh pauzeert even omwille van boegeroep

Het meest voorname dartspubliek moet zich in Exeter, stad in het zuidwesten van Engeland, bevinden. Op de opener tussen Price en Van Gerwen na, nauwelijks sfeer. Dat ondervond ook Dimitri Van den Bergh. Een toeschouwer die het niet op hem begrepen had en wiens boegeroep eenzaam door de zaal galmde, kon ‘Dancing Dimi’ even uit zijn concentratie brengen. Al kon onze landgenoot een lachje nauwelijks bedwingen. “We horen altijd dezelfde stem”, merkte ook VTM-dartsanalist Erik Clarys op.

En dan was er nog de temperatuur in de Westpoint Arena. Zowel op het podium als in de zaal nauwelijks verwarming, de energiecrisis woedt duidelijk ook in Exeter. Het maakte Gerwyn Price, niet voor het eerst dit seizoen, boos. “Als professionals zouden we in zo'n omstandigheden niet hoeven te spelen.” Even daarvoor had Michael van Gerwen de controversiële Price op een 6-3-nederlaag getrakteerd.

Diezelfde Van Gerwen, die overigens zijn tweede opeenvolgende Premier League-avond won, bekende na afloop ook last te hebben gehad van de koude en viseerde daarbij de PDC. “Ik kom om 16 uur aan en iets voor 19 uur wordt er pas iets aan gedaan, dat is gewoon te laat. Het is hier ieder jaar hetzelfde, het is hier gewoon koud. Dat is geweten en dan moet je daar iets aan doen. Ze (de PDC, red.) zullen het niet toegeven, maar het is wel de waarheid.”

Volledig scherm © instagram gerwynpriceiceman180

Dan was Dimitri Van den Bergh een pak slimmer. Zo stond hij in zijn kwartfinale tegen Chris Dobey opvallend veel met de handen in de broekzak. In een interview met VTM legde hij uit waarom. “Zo koud op dat podium. Daarom heeft Damon Heta (dartsspeler met wie hij goed bevriend is, nvdr) me een warm kussentje gegeven dat ik in mijn broekzak kan houden. Lekker warm. Ik hoop ook dat het lekker warm blijft, want het heeft me geholpen. Dankzij dat kussentje kon ik mijn niveau behouden.”

KIJK. Van den Bergh na winst tegen Dobey: “Lekker koud”

En of ‘Dancing Dimi’ zijn niveau behield tegen Dobey. Met uitworpen in de bullseye en met 140 en 121 gooide hij hoge ogen. Dat resulteerde in een 6-3-zege en veel vertrouwen op weg naar de halve finale tegen Jonny Clayton. Gemiddeld 104,5 punten per worp. Vier keer 180. Alleen was de Antwerpenaar in die volgende partij nog slechts een schim van de topdarter van een uurtje eerder. Zijn gemiddelde percentage net als dat op de dubbels drastisch naar beneden. Geen nieuwe clash tegen Michael Van Gerwen. Al was die in de finale ook voor Clayton alweer een maatje te sterk.

KIJK. ‘Dancing Dimi’ gooit op 121 heerlijk uit tegen Dobey

KIJK. Van den Bergh gooit uit op 140, zijn hoogste finish in de Premier League