KIJK. “Dit was drama tot en met”: Van den Bergh wacht héél lang voor hij matchdart gooit, waarna Belgen winst uitzinnig vieren

De Derby der Lage Landen in de bakoven van Frankfurt leverde gigantisch veel spektakel op. Op de World Cup of Darts , het officieuze WK voor landenteams, wonnen de Belgen hun achtste finale tegen de buren uit Nederland. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts haalden een bijzonder hoog niveau en konden breaken op de juiste momenten. In de kwartfinale wacht vandaag rond 14u Australië. Van problemen of spanning valt intussen niets meer te merken.

Welke spanningen? Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts hebben een zinderende partij gewonnen tegen onze noorderburen. De openingsfase was bijzonder spannend en ging gelijk op. De eerste acht legs kon niemand breaken. Die achtste leg speelden krikten de Belgian Arrows hun niveau enorm op. Het gaf hen vertrouwen om uiteindelijk op en over de Nederlanders te gaan. Een sterke Van Duijvenbode maakte voor het eerst enkele foutjes en Huybrechts kon voor de break zorgen door 60 te finishen. De break bevestigen is dan de boodschap.

Dat is natuurlijk buiten Dirk Van Duijvenbode gerekend. ‘The Aubergenius’ startte met een 180 op de leg van de Belgen en Noppert trok die lijn gewoon door. Een rebreak tot gevolg. In de volgende leg leek de magie van de Nederlanders opnieuw weg. Van Duijvenbode vond geen triple meer en dan nam Van den Bergh op het juiste moment over met drie rake pijlen op de triple 19. De Nederlanders kregen nog een kans op 114, maar ze misten en Dancing Dimi zorgde voor een nieuwe break. Die wél bevestigd werd in de twaalfde leg: 5-7.

Wanneer iedereen dacht dat het binnen was, kwamen de Nederlanders toch nog terug tot 7-7. De Belgen gooiden met bijzonder veel stress. Noppert en Van Duijvenbode mochten beginnen aan de laatste en beslissende leg. Van den Bergh en Huybrechts vonden hun triples net op tijd terug en Van den Bergh kreeg dé kans op dubbel 16. Hij gooide na lang wachten uit. Een explosie van vreugde en liefde tot gevolg. “Dit had alles”, vatte cocommentator Erik Clarys het samen op VTM 2. “Drama tot en met.”

“Bangelijk”

Een uitzinnige Dimitri Van den Bergh kwam met een bijzonder grote glimlach de interviewzone binnen. “We hebben als natie laten zien wat we kunnen. We stonden super onder druk. We hebben voorgestaan, achtergestaan, maar Kim sprak mij moed toe. Kim is blijven knallen, ik sprong mee in. Maar het is bangelijk wat we gedaan hebben.” Huybrechts trad zijn ploegmaat bij. “We schakelen hier wel één van de topfavorieten uit. Van Duijvenbode stond weergaloos te gooien. Ik dacht vaak: ‘Dirk stop ermee’, hij was echt outstanding. Nu moeten we blijven doorgaan. Het is de ultieme revanche voor vorig jaar. Payback time.”

In de kwartfinale wacht de wereldkampioen van vorig jaar: Australië. Het wordt de tweede wedstrijd van de namiddagsessie, die om 13u begint. De verwachting is dat de de Belgian Arrows rond 14u in actie zullen komen.

Volledig scherm Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh. © VTM