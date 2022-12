KIJK. “Dit is onrespectvol en zou altijd afgestraft moeten worden”: Van Gerwen geeft op arrogante wijze set zomaar uit handen

De weg naar een - weliswaar overdreven - 4-1-overwinning tegen een sterke Suljovic lag open voor Van Gerwen. Bij een 121-finish was de buit binnen voor de Nederlander, maar hij deed verrassend genoeg niet eens een poging om uit te gooien. Tegenstander Suljovic stond immers nog op 161. “Dit is zo onrespectvol. Dit is als zeggen tegen je tegenstander: ‘doe maar, je kan het toch niet’”, kon commentator Erik Clarys de opmerkelijke move maar matig appreciëren.

Van Gerwen zag zijn arrogantie uiteindelijk maar deels afgestraft, want de Nederlander haalde het met 4-2. “Die zet op het einde van de vijfde set? Zou ik volgende keer opnieuw doen”, grijnsde Van Gerwen achteraf. “Het was gewoon ‘bad luck’. 161 wordt zelden afgemaakt. Ach, het belangrijkste is dat ik geplaatst ben voor de volgende ronde.” Daarin neemt Van Gerwen het op tegen Dirk van Duijvenbode of Ross Smith.