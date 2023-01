KIJK. “Dit heb ik nog nooit gezien! Ik kan niet meer spreken!”: Britse commentator moet vervangen worden nadat hij vollédig losgaat bij ninedarter Smith

Bij een 1-1 stand in set twee mocht Van Gerwen beginnen. Na acht pijlen had hij dubbel twaalf nog over, maar ook Smith had nog een perfecte score. Mighty Mike miste en dus kreeg zijn Britse opponent de kans. Die gooide wel raak en brak de Nederlander. Het publiek en de commentatoren van dienst gingen uiteraard compleet uit hun dak na deze legendarische leg.

Volgens Engelse media bleef Mardle in eerste instantie nog wel in het commentaarhok zitten om met een zuigtablet een oplossing te vinden voor zijn verloren stem, maar dat mocht niet baten. Uiteindelijk droeg Mardle de microfoon over aan collega John Part. “Ik kan écht niet meer praten. Wát een finale. Geniet ervan”, schreef Mardle op Twitter.

Adrian Lewis achterna

De negendarter van Smith was de eerste van dit WK. De Engelsman behield even later ook zijn eigen leg en kwam zo op 1-1 in sets. Uiteindelijk zou ‘Bully Boy’ na een zinderende finale aan het langste eind trekken: 7-4 werd het. Smith is pas de tweede darter in de geschiedenis van het PDC WK die een negendarter gooit in de finale. Alleen Adrian Lewis ging hem voor. ‘Jackpot’ deed het in 2011 tegen Gary Anderson en werd dat jaar ook wereldkampioen.