KIJK. Dimitri Van den Bergh in “shock” toen hij Premier League-selectie vernam, concurrenten begrijpen keuzes niet

De acht deelnemers voor de Premier League zijn bekend. Naast ‘Dancing Dimi’ kregen ook Jonny Clayton, Nathan Aspinall en Masters-winnaar Chris Dobey een wildcard. Wereldkampioen Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerwen en Gerwyn Price waren als eerste vier spelers op de PDC Order of Merit-ranking automatisch geplaatst.

“Mijn selectie is een grote verrassing. Amai”, aldus Dimitri Van den Bergh. “Toen ik meteen verloor op de Masters, die Chris Dobey dan ook nog eens won, dacht ik dat ik geen kans meer had. Verrassend genoeg ben ik toch geselecteerd. Ik was in shock toen mijn manager (Mac Elkin, red.) het nieuws meldde. ‘Meen je dat?’, reageerde ik. ‘Ja ja, je bent erbij’, zei hij. Voor mij is dit een heel grote eer. De Premier League is de elite van de elite. Het gaat hard worden, want ik moet elke week naar een andere plaats reizen. Benieuwd hoe ik ermee zal omgaan. Maar ik ga er sowieso heel veel uit leren.”

‘Dancing Dimi’, nummer elf van de wereld, heeft zijn selectie vooral te danken aan zijn halve finale op het WK. Verder bereikte hij ook de laatste vier op de World Matchplay en won hij twee manches van de World Series. Voor Van den Bergh wordt het na 2021 zijn tweede deelname aan de Premier League, vorig jaar werd hij niet geselecteerd.

Ontgoochelde Humphries en Cullen

Van den Bergh is erbij, maar onder meer Luke Humphries ontbreekt. “Hij is voor mij de meest verrassende afwezige. Humphries is de nummer vijf van de wereld. Bizar dat hij niet gekozen is.” Dat vindt de Engelsman, die in 2022 liefst vier toernooien van de European Tour won, zelf ook. “Ik kan niet ontkennen dat ik het ongelooflijk jammer vind dat ik geen deel mag uitmaken van de Premier League. Ik heb in 2022 echt hard gewerkt om deze resultaten te halen. Ik ben trots op mijn prestaties, maar ze waren blijkbaar niet goed genoeg.”

Joe Cullen was vorig jaar nog finalist in de Premier League, maar ook hij is er dit jaar niet bij. Dat zorgt eveneens bij The RockStar voor onvrede. “Ontdaan door mijn afwezigheid in de Premier League. Ik heb niet het gevoel dat het terecht is, als ik eerlijk ben. Het is in feite een trap in m’n ballen. Maar ik ben zeker niet de enige speler die dat gevoel zal hebben. Ik heb het gevoel dat ik een kans verdiende nadat ik vorig jaar 1 millimeter verwijderd was van de eindzege in de Premier League. Het is een moeilijke dag.”

Hoe ziet het format eruit? De acht deelnemers spelen zestien mini-toernooien. Zo’n toernooi bestaat uit vier kwartfinales, gevolgd door twee halve finales en een finale. Een halve finale levert twee punten op, een tweede plek drie punten en toernooiwinst vijf punten en een bonus van 11.000 euro. De vier darters die aan het einde van de competitie de meeste punten hebben, plaatsen zich voor de play-offs (halve finales en finale). De uiteindelijke winnaar mag 312.000 euro bijschrijven op zijn rekening. In totaal wordt er zo’n 1,1 miljoen euro aan prijzengeld uitgekeerd.

Vorig jaar trok de Nederlander Van Gerwen aan het langste eind. De Premier League is live te bekijken op VTM 2 en te volgen bij HLN.

Verdeling prijzengeld: Winnaar: 312.000 euro

Verliezend finalist: 142.000 euro

Verliezers halve finale: 96.000 euro

Vijfde plek: 85.000 euro

Zesde plek: 80.000 euro

Zevende plek: 75.000 euro

Achtste plek: 70.000 euro

Winnaarsbonus per toernooi: 11.000 euro (x16)

Totaal: 1.100.000 euro

Speeldata: 2 februari: Belfast

9 februari: Cardiff

16 februari: Glasgow

23 februari: Dublin

2 maart: Exeter

9 maart: Liverpool

16 maart: Nottingham

23 maart: Newcastle

30 maart: Berlijn

6 april: Birmingham

13 april: Brighton

20 april: Rotterdam

27 april: Leeds

4 mei: Manchester

11 mei: Sheffield

18 mei: Aberdeen

25 mei: Play-Offs in Londen