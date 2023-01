KIJK. Dimitri Van den Bergh in “shock” toen hij Premier League-selectie vernam, concurrent begrijpt keuzes niet

“Mijn selectie is een grote verrassing. Amai”, aldus Dimitri Van den Bergh. “Toen ik meteen verloor op de Masters, die Chris Dobey dan ook nog eens won, dacht ik dat ik geen kans meer had. Verrassend genoeg ben ik toch geselecteerd. Ik was in shock toen mijn manager (Mac Elkin, red.) het nieuws meldde. ‘Meen je dat?’, reageerde ik. ‘Ja ja, je bent erbij’, zei hij. Voor mij is dit een heel grote eer. De Premier League is de elite van de elite. Het gaat hard worden, want ik moet elke week naar een andere plaats reizen. Benieuwd hoe ik ermee zal omgaan. Maar ik ga er sowieso heel veel uit leren.”