KIJK. “Die pijl lijkt er gewoon niet in”: optische illusie brengt ook onze dartscommentatoren in de war

WK darts Indrukwek­ken­de Michael Smith bekroont ninedarter met wereldti­tel in finale tegen topfavo­riet Van Gerwen

Michael Smith heeft zich voor het eerst tot wereldkampioen darts gekroond. De Engelsman legde in een hoogstaande finale topfavoriet en ‘Dancing Dimi’-killer Michael van Gerwen over de knie. Als kers op de taart gooide de nieuwe wereldkampioen ook nog eens een ninedarter in de finale.

4 januari