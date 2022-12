KIJK. Cultfiguur Whitlock molesteert het dartbord op het WK in ‘Ally Pally’: waarom is hij ‘de schrik van het bord’?

Darts Van den Bergh verliest van Van Gerwen: alle Belgen uitgescha­keld op Players Champions­hip Finals

Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales op het Players Championship Finals dartstoernooi (PDC/580.000 euro). In het Engelse Minehead moest hij met 10-6 het onderspit delven voor de Nederlander Michael van Gerwen. Zo zijn alle Belgen uitgeschakeld.

