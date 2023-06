KIJK. Buitenlandse media zien hoe Van den Bergh en Huybrechts voor “gênante vertoning” zorgen: “Ze gunden elkaar geen blik”

Er zit een flink haar in de boter tussen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Tijdens hun eerste wedstrijd op de World Cup of Darts speelden ze gisteravond uitstekend, maar het zag er allemaal koeltjes uit. De twee Belgen zijn op dit moment niet on speaking terms met elkaar. Dat bevestigen beide spelers.

KIJK. Huybrechts en Van den Bergh zijn niet ‘on speaking terms’

Op sociale media gonsde het van de berichten tijdens de eerste groepswedstrijd van de Belgen op de World Cup of Darts en ook in dartsminnend Nederland en Engeland is het een topic. Van den Bergh en Huybrechts gunden elkaar geen blik. Dartscommentator Matthias De Vlieger vertelde tijdens de uitzending dat de Belgen voorlopig niet meer met elkaar spreken. De redenen daarvoor zijn nog onbekend.

Na de wedstrijd gaf Huybrechts toe dat er wat problemen zijn tussen hen. “Ik heb geprobeerd om het uit te praten voor de wedstrijd, maar dat is niet gelukt. Maakt allemaal niet uit. We zijn hier om ons land te vertegenwoordigen en gaan ons best doen. Zowel Dimitri als ik zullen proberen knallen en we zien wel waar we komen.”

Op het persmoment achteraf ging Huybrechts er nog iets dieper op in. “Het is al een paar weken bezig. We spreken niet op dit moment. Voor het toernooi probeerde ik het wel, maar dat was geen goeie conversatie. Dit is privé, we zullen nu zien hoe lang dat zo blijft. Je moet hier een team zijn, dat besef ik wel. Maar de situatie is ook wat ze is. Ik ben hier om dit toernooi te winnen, Dimitri ook. We kussen en knuffelen elkaar niet op dit moment, maar we zijn hier allebei wel met een missie.”

KIJK. Kim Huybrechts reageert op bizarre situatie tussen hem en Van den Bergh

Dimitri Van den Bergh ziet geen problemen. “We zullen alle twee alles geven voor ons land. Kim doet zijn ding en ik doe mijn ding. We zullen ons 100% geven. We hebben het al verschillende jaren op een andere manier gedaan en dat we echt een team waren, maar we hebben nooit gewonnen. Dit jaar een andere aanpak.”

KIJK. Dimitri Van den Bergh na vreemde wedstrijd op WK

Desondanks speelden de twee een uitstekende koppelwedstrijd. Finnen Marko Kantele en Paavo Myller kwamen geen seconde in de wedstrijd. Na amper tien minuten stond de droge 4-0 al op het scorebord. Van den Bergh haalde een gemiddelde van 104,7, Huybrechts 73,8. Vandaag wacht de tweede groepswedstrijd tegen China. Geraken de plooien tegen dan al wat gladgestreken?

Ook in het buitenland viel kille relatie op Op sociale media gaat de kille relatie tussen de twee Belgen duchtig over de tongen en ook heel wat buitenlandse media pikten de opvallende beelden op. “Tijdens hun eerste wedstrijd op de World Cup of Darts wonnen de Belgen met 4-0 van Finland, maar van euforie was geen sprake. Het botert niet tussen de Belgische darters”, schrijft het Algemeen dagblad bijvoorbeeld. “Wat voor vertoning was dít?” en “het was gewoon gênant” klonk het dan weer bij Viaplay. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Ook buiten België en Nederland werd de ruzie besproken. “Van den Bergh was nog altijd uitbundig, maar Huybrechts een pak minder. De twee zochten op geen enkel moment de interactie met elkaar op. Hun relatie is overduidelijk moeizaam”, schrijft dartsnews.de. “Huybrechts gaf toe dat hij niet langer door één deur kan met z’n ploegmakker”, klinkt het bij het Engelse Yahoo. “Dat was ook duidelijk te merken op het podium. De twee gunden elkaar geen blik.” Volledig scherm . © DartsNews Volledig scherm . © Algemeen Dagblad Volledig scherm . © YahooSports Volledig scherm . © DeStentor Volledig scherm Er zit een haar in de boter tussen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Dat werd gisteravond heel duidelijk op het podium. © VTM

KIJK. Van den Bergh en Huybrechts geven elkaar geen vuistjes

KIJK. Van den Bergh en Huybrechts gunnen elkaar geen blik

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.