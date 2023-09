KIJK. Brian Raman stunt in Duitsland tegen nummers 5 en 6, maar sneuvelt dan tegen verrassende Nederlander

Voor een plaats in de halve finale kreeg Raman met de Nederlander Wesley Plaisier (PDC 124) een haalbare kaart. Plaisier speelde echter een zeer hoogstaande partij waarin hij een gemiddelde neerzette van net geen 100 per drie darts, wat zich vertaalde in een 6-3-zege. Plaisier moest in de volgende ronde met 7-5 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Stephen Buntung (PDC 24). De voormalige BDO wereldkampioen botste echter in de finale tegen de Pool Krzysztof Ratajski (PDC 21), die met een 12-darter en uitworpen van 105 en 128 met 8-3 won.