KIJK. Belgisch dartsduel eindigt in fantastische finish én hartelijke knuffel voor verliezende Van den Bergh

Vandenbogaerde (PDC 78) versloeg onder meer de Engelsman Ross Smith (PDC 17) en, in de zestiende finales, Dimitri Van den Bergh (PDC 11) dus. Dancing Dimi ging met 6-5 voor de bijl. In de beslissende leg noteerde Vandenbogaerde een 12-darter met een 121 uitworp, waarbij hij een gemiddelde van 104.34 lukte. Bijzonder fraaie cijfers. Achteraf was de knuffel, mét kus op de wang, hartelijk. Van den Bergh trekt nu naar Glasgow voor de derde avond van de Premier League. Vandenbogaerde - bijnaam ‘Super Mario’ -, verwierf vorig jaar via de Q-School een PDC-tourkaart. Dat is een toegangsbewijs voor minstens twee jaar darten op het allerhoogste niveau. In de achtste finale moest de West-Vlaming met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Callan Rydz (PDC 23).