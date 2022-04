Jonny Clayton wipt na zege in Aberdeen over Van Gerwen in de Premier League

Darts Dancing Dimi en andere dartstop­pers in Wieze aan het werk zien? Zo raakt u aan tickets voor de Belgian Open

De Belgian Darts Open, het European Tour-toernooi van 23 tot 25 september in het Oost-Vlaamse Wieze, heeft vandaag de ticketverkoop geopend. “Wees snel, want er is enorm veel vraag naar”, aldus Dimitri Van den Bergh.

21 april