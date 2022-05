Jonny Clayton wint in Glasgow en blijft baas boven baas in Premier League

DartsJonny Clayton blijft de onbetwiste nummer 1 in de Premier League darts. De Welshman zette in Glasgow Michael van Gerwen opzij in de finale. Clayton is zo ook zeker van deelname aan de play-offs met de beste vier in het klassement.

Voor een portie sport moest je deze avond in Glasgow zijn. Naast de Rangers FC in Ibrox Stadium stonden ook de darters in Schotland op het podium. In de OVO Arena gooiden trouwens ook twee Schotten de dertiende speeldag van de Premier League op gang. Een zwakke Peter Wright delfde het onderspit tegen Gary Anderson.

In een heruitgave van de finale van vorige week denderde Jonny Clayton vervolgens over James Wade. De Welshman had in zijn halve finale vervolgens weinig moeite met Gary Anderson. Het Schotse publiek morde, maar aan de suprematie van Clayton was weinig te doen.

In de andere tabelhelft wierp Michael van Gerwen zich als beste van het pak op. De Nederlander zette Cullen vlot opzij in zijn kwartfinale. In de halve finale had hij meer moeite met Michael Smith. De Engelsman stond 5-4 voor, maar moest na een festival bouncers en een remonte van Van Gerwen afdruipen.

En dus stonden de twee beste spelers van de Premier League tegenover elkaar in de finale. Clayton en Van Gerwen liepen in het klassement zo nog wat verder weg van de rest. Met een 6-4 zege bleef de Welshman baas over de Nederlander. Met 34 punten is hij ook zeker van de eerste vier en deelname aan de play-offs.

