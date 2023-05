Jackpot voor Michael van Gerwen, ook Dimitri Van den Bergh kreeg mooi bedrag: zoveel verdienden de Premier League-spelers

KIJK. Van Gerwen wint voor zevende keer Premier League

‘t Zit erop. Michael van Gerwen kroonde zich na zeventien weken topdarts tot de grote winnaar van de Premier League. En dat voor de zevende keer, een absoluut record. ‘MVG’ toonde zich in de finale in de O2 Arena te sterk voor Gerwyn Price. Jonny Clayton en Michael Smith sneuvelden eerder op de avond in de halve finales.

Van Gerwen streek dankzij zijn overwinning liefst 312.000 euro op, verliezend finalist Price kreeg een cheque van 142.000 euro. Een groot verschil, dat weet ook Joe Cullen. Die miste vorig jaar een matchdart in de finale. ‘The Rockstar’ had in de ‘deciding leg’ 68 over en gooide single 20, single 16 én... miste dubbel zestien op een haar na. Een misser van 170.000 euro (!). Van Gerwen sloeg meteen erna toe via dubbel veertien. Fikse domper voor Cullen.

KIJK. Cullen mist matchdart in finale, Van Gerwen wint

Clayton en Smith grepen donderdagavond naast een finaleplek. Maar hun halve finale leverde hen wel 96.000 euro op. En Dimitri Van den Bergh? Onze landgenoot ontving 80.000 euro door zijn zesde plek in het klassement. Nog meegeven: de spelers kregen als leuk extraatje een winnaarsbonus van 11.000 euro per toernooi. Price en Smith wonnen elk vier speeldagen, één meer dan Van Gerwen. Clayton zegevierde tweemaal, Aspinall, Van den Bergh en Dobey één keer. Wright won geen enkel toernooi.

Zoveel verdienden Premier League-spelers: • Michael van Gerwen: 312.000 euro + 33.000 euro = 345.000 euro

• Gerwyn Price: 142.000 euro + 44.000 euro = 186.000 euro

• Michael Smith: 96.000 euro + 44.000 euro = 140.000 euro

• Jonny Clayton: 96.000 euro + 22.000 euro = 118.000 euro

• Nathan Aspinall (5de plek): 85.000 euro + 11.000 euro = 96.000 euro

• Dimitri Van den Bergh (6de plek): 80.000 euro + 11.000 euro = 91.000 euro

• Chris Dobey (7de plek): 75.000 euro + 11.000 euro = 86.000 euro

• Peter Wright (8ste plek): 70.000 euro Totaal: 1.132.000 euro

U begrijpt: dat er in de Premier League heel wat poen te verdienen valt, is een understatement. Enkel op het WK darts zit er meer geld in de prijzenpot. Bovenstaande bedragen hebben wel geen invloed op de PDC Order of Merit. De wereldranking in het darts is gebaseerd op het gewonnen prijzengeld van de afgelopen twee jaar. Maar omdat de Premier League een invitatietoernooi is, tellen deze inkomsten niet mee.

Volledig scherm © Photo News