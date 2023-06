Is de ruzie bijgelegd? Huybrechts en Van den Bergh met vuistjes en knuffel, waarna ze met 4-3 van China winnen

KIJK. Smith laat Van den Bergh geen kans, Baetens blijft als enige Belg over in Wieze

Dag twee op de Belgian Darts Open in Wieze zit erop. Andy Baetens stuntte in de namiddag tegen UK Open-winnaar Andrew Gilding en staat in de derde ronde. Dimitri Van den Bergh moest het onderspit delven tegen wereldkampioen Michael Smith.