Indrukwekkende Michael Smith blaast topfavoriet Van Gerwen omver (met een ninedarter!) en pakt eerste wereldtitel

KIJK. Smith lukt als tweede ooit een ninedarter in finale WK darts

De strijd der Michaels. Een vierde voor Van Gerwen of een eerste voor Smith? De finale van het WK darts was niet alleen een krachtmeting tussen de twee beste darters van de voorbije weken, maar bij uitbreiding van het voorbije jaar. Naast de wereldtitel stond ook de nummer één-positie op de PDC Order of Merit op het spel. Wright en Price lagen er als wereldkampioenen van 2022 en 2021 voor de halve finales uit. The winner would take it all in een heruitgave van de finale van 2019.