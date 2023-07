“Ik zie er die over twee jaar op grote toernooien staan”: Erik Clarys ontdekt op selectiedag VTM 2 Darts Academy heel wat talent

Liefst 3.000 deelnemers schreven zich in voor de allereerste VTM 2 Darts Academy, waar ex-topdarter Erik Clarys aanstormend talent zal trainen, begeleiden en evalueren. Vandaag vinden in de DPG Media-gebouwen in Vilvoorde de selectieproeven plaats. En Clarys ziet dat er talent aanwezig is. “Er zijn er die wat in hun mars hebben. Enkelen ook die het circuit al kennen en dus de klappen van de zweep kennen. Ik zie er drie, vier, vijf die binnen twee jaar aan grote toernooien zullen deelnemen. Je herkent talent aan de worp, de beweging. Die moet altijd identiek dezelfde zijn. Zonder haperingen, naturel. Daar let ik enorm op.”