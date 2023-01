“Ik voelde dat het iets speciaals was toen de pijl erin ging”: kersvers wereldkampioen Smith over zijn ninedarter en “zeven uur staren” naar zijn trofee

DartsWat een triomftocht was het gisteren voor Michael Smith. In Alexandra Palace in Londen pakte hij de scalp van topfavoriet Michael van Gerwen, waarna een zo goed als slapeloze nacht volgde. Want: de kersverse wereldkampioen darts raakt(e) maar niet uitgekeken op zijn felbevochten trofee, die er kwam na onder meer een fenomenale ninedarter. “Ik denk dat ik die al een miljoen keer heb herbekeken", klinkt het.

Britse commentatoren worden gek na ninedarter Smith

‘t Was pas in de vroege uurtjes dat Michael Smith voor het eerst iets van zich liet horen via zijn kanalen op sociale media. Eerst deelde hij wat foto’s die van hem werden gemaakt tijdens de finale en posts van nieuwssites die over z’n triomf berichtten, waarna hij zelf met eigen beeldmateriaal begon uit te pakken. “Kan iemand me komen helpen om deze kist uit te pakken? Voor mij is ze te zwaar”, klonk het bij een foto waarop een zwarte kist te zien is. Waarna een foto volgde met de inhoud ervan: de Sid Waddell-trofee die hij als kersvers wereldkampioen darts pakte na een zinderende finale tegen Michael van Gerwen. “Wanneer het de jouwe is”, stond er bij die foto te lezen.

Bij talkSPORT maakte Smith vanochtend een reconstructie van de uren na zijn triomf in Ally Pally. “Toen de bar sloot, ben ik terug naar mijn hotelkamer gegaan. Daar heb ik de kist geopend waar mijn trofee in zat, waarna ik er zeven uur lang naar gestaard heb. Hij slaapt voortaan in het grote bed, naast mij. Het was een enorme opluchting toen ik de zege over de streep kon trekken, maar ik heb altijd geweten dat het me zou lukken”, aldus ‘Bully Boy’.

Quote Mijn kinderen zijn nóg meer opgewonden dan ik nu. Ik dacht dat ze vandaag niet naar school zouden willen, maar ze konden niet wachten om het te gaan vertellen. Michael Smith

Ook het gezin van Smith feestte mee. “Het is moeilijk om er woorden voor te vinden. Wanneer ik win, winnen we allemaal - ik doe het ook voor mijn vrouw en kinderen. We hebben hier zo hard voor gewerkt. ‘t Zal bij bepaalde personen ongetwijfeld hard aankomen dat ik de nieuwe nummer één ben. Mijn kinderen zijn nóg meer opgewonden dan ik nu. Ik dacht dat ze vandaag niet naar school zouden willen, maar ze konden niet wachten om het te gaan vertellen - aan hun vriendjes, hun leerkrachten, iedereen.”

Ook z'n zoontje kan amper geloven wat Smith net voor elkaar heeft gekregen

Op Twitter kwam de Brit ook nog eens terug op de nu al legendarische leg waarbij Van Gerwen op één pijl van een ninedarter strandde, waarna Smith het wél afmaakte met negen pijlen. “Ik denk dat ik die ninedarter intussen al een miljoen keer herbekeken heb, maar hij was nooit zo goed geweest zonder de commentaar van Wayne Mardle”, aldus Smith.

“Ik voelde toen hij erin ging dat het iets speciaals was. Van Gerwen miste op dubbel 12 en ik wist als ik kon scoren dat hij zou denken dat ik er was om te winnen. Ik moest me daarna wel even herzetten. Ik had kippenveld, schudde een beetje van de adrenaline en mijn hartslag ging de hoogte in. Ik kreeg mezelf gelukkig kalm. Daarna was het zaak om de set te winnen. Velen gooien een ninedarter en verliezen daarna de match. Dat wou ik absouluut niet. Nu voelt het extra goed om het erover te hebben nu ik de partij ook effectief gewonnen heb.”

