“Ik raad een knieval aan, want van het publiek kan je niet winnen”: blijft topdarter Gerwyn Price straks echt weg van het WK na jarenlange vete met publiek?

KIJK. Gerwyn Price zorgt met koptelefoon voor consternatie op het WK

Alsof Kylian Mbappé er mee zou dreigen om nooit meer deel te nemen aan het WK voetbal. Of alsof Tadej Pogacar zou zinspelen op een levenslang forfait voor de Tour. De Instagrampost die darter Gerwyn Price - huidig nummer één op de wereldranglijst en ex-wereldkampioen - zondagavond de wereld instuurde, deed aardig wat stof opwaaien in het wereldje. De 37-jarige Welshman werd door de Duitser Gabriel Clemens uit het wereldkampioenschap gegooid en verkondigde vervolgens dat het niet zeker is dat hij ooit nog terugkeert naar het WK. Een verziekte relatie met een deel van het publiek zou Price doen twijfelen.

De kiem van die slechte verstandhouding werd eind 2018 gelegd, toen de opkomende Price publiekslieveling Gary Anderson versloeg tijdens de finale van de Grand Slam of Darts. Voormalig rugbyspeler en buitenwipper Price stelde zich in die wedstrijd erg provocatief op en dat konden veel dartsliefhebbers niet smaken. Doorheen de jaren werd het water tussen de erg fanatieke en theatrale Price en het brede publiek alleen maar dieper. Zondag volgde dan een (anti-)climax.

“Mettertijd is de situatie alsmaar meer beginnen escaleren”, zegt Erik Clarys, voormalig topdarter, coach van Kim Huybrechts en co-commentator bij VTM. “Voor een deel werkte Price deze situatie natuurlijk in de hand. Als je twintig keer per wedstrijd uitbundig gaat vieren en brullen, dan kan dat bij het publiek als provocatie overkomen. Dat Price zondag zelfs een koptelefoon opzette om aan het boegeroep te ontkomen, was alleen maar olie op het vuur. Hij ging er trouwens niet beter van spelen. Tegelijk vind ik dat de slinger nu wel erg ver is doorgeslagen. Het gebeurt dat Price al vanaf de eerste pijl boegeroep over zich heen krijgt. Sterker nog, zelfs tijdens zijn opkomst moet hij het vaak al ontgelden. Dat is toch weinig respectvol.”

Erik Clarys kan overigens niet geloven dat Gerwyn Price (die al zijn Instagramposts verwijderde) straks ook écht zal wegblijven van het WK. Temeer omdat aan een wereldtitel bijna 600 000 euro prijzengeld vasthangt. “Price zal die bewuste post in the heat of the moment hebben geplaatst”, vermoedt Clarys. “Over twee, drie weken zal hij er ongetwijfeld al heel anders over denken. Maar het moet toch zijn dat de emmer van Price nu even is overgelopen.”

In het belang van de dartssport hoopt Clarys dat de brokken tussen de betrokken partijen alsnog kunnen worden gelijmd. “Ik zie een verantwoordelijkheid voor dartsbond PDC. De bond zou een statement moeten maken. Dat kan bijvoorbeeld door anti-supporters uit de zaal te zetten. En verder moet Gerwyn Price natuurlijk zelf de nodige lessen trekken. Ik zou hem aanraden een knieval te doen en zijn gedrag in de toekomst wat aan te passen. Want van het publiek kan je gewoon niet winnen.”

Ter afronding wil Clarys nog benadrukken dat Price in het dagelijkse leven helemaal niet zo’n etter is als hij tijdens een dartwedstrijd soms lijkt. “Eigenlijk is hij een joviale en benaderbare kerel. Zijn collega-darters zien hem ook gewoon als one of the guys. Maar eens hij begint te gooien, lijkt Price dus een knop om te draaien. Voor een deel zal hij dat nodig hebben om te presteren, maar hij moet daar dus toch een betere balans in zien te vinden.”

Van Gerwen: “Zo kun je de grote jongens van de allergrootsten onderscheiden” Michael van Gerwen gaf er na zijn overwinning tegen Chris Dobey zijn mening over. “Die koptelefoon vind ik nergens voor nodig, maar het is zijn keuze”, aldus ‘MVG’ bij de NOS. “Het hoort er ook een beetje bij. Zo kun je ook de grote jongens van de allergrootsten onderscheiden.” Dat Price aangaf dat hij mogelijk nooit meer op het WK zal spelen, doet Van Gerwen wel af als kletspraat. “Eigenlijk is het een schande dat we daar tijd aan besteden. Waarom? Omdat er niets van waar is. Hij is gewoon helemaal kapot, omdat hij heeft verloren.” Opponent Gabriel Clemens was diplomatisch toen hij na zijn zege een vraag kreeg over de koptelefoon. “Ik heb me geconcentreerd op mijn eigen match. Die was goed en that’s it.”

