“Ik ben hier zo gelukkig mee”: Dimitri Van den Bergh door het dolle heen na winst van eerste minitoernooi in Premier League, ‘Dancing Dimi’ klopt Smith en Price

Dimitri Van den Bergh heeft zijn Premier League op de valreep wat meer kleur gegeven. ‘Dancing Dimi’ won in Aberdeen het laatste minitoernooi na knappe zeges tegen Michael Smith en Gerwyn Price. Michael van Gerwen gaf in de halve finale forfait door een schouderblessure, Jonny Clayton pakte het laatste play-off-ticket.

KIJK. Van den Bergh door het dolle heen na zege in Premier League

Voor Dimitri Van den Bergh stond op de laatste reguliere avond van de Premier League enkel de eer (en wat prijzengeld) op het spel. De play-offs, die volgende week in Londen gespeeld worden, waren al een tijdje weg voor ‘Dancing Dimi’, maar dat belette hem niet om op zijn slotavond er nog vol voor te gaan.

Tegen Michael Smith schoot Van den Bergh als een raket naar een 4-0-voorsprong en die zou hij ook niet meer uit handen geven. De wereldkampioen spartelde nog even tegen, maar Van den Bergh maakte het uiteindelijk met 6-4 af en snoerde hij het onsportieve en irritante publiek in Aberdeen de mond. Zo veroordeelde hij Smith met zekerheid tot een duel tegen Michael van Gerwen in de play-offs.

Diezelfde Van Gerwen haalde het van Chris Dobey en dus was een nieuw duel met Van den Bergh in de maak, maar de Nederlander liep in zijn kwartfinale een schouderblessure op. Meer dan eens tastte Van Gerwen met een grimas naar de schouder, wat hem tot een forfait dwong. Geen risico’s met het oog op de play-offs.

KIJK. Van Gerwen tast meermaals naar schouder in match tegen Dobey

Van den Bergh kreeg zo een vrijgeleide naar de finale, waarin leider Gerwyn Price wachtte. ‘t Werd een atypisch duel, want de ene na de andere break volgde. Wanneer Van den Bergh dan toch uitliep naar een 5-3-voorsprong, kreeg hij op de leg erna dé kans op de overwinning, maar zijn eerste matchdart ging verloren. Price rook nog even bloed en sleepte een decider uit de brand, maar daarin liet de Welshman het zelf liggen - ook hij ergerde zich aan het onsportieve publiek - en werd de derde matchdart de goeie voor ‘Dancing Dimi’.

Achteraf was Van den Bergh euforisch over zijn zege in het minitoernooi. “Ik ben echt heel gelukkig. ‘Get in’ Aberdeen”, schreeuwde hij vol geluk richting het publiek. “Het was de eerste keer dat ik in de Premier League op 16 verschillende plaatsen kwam. Dat was zwaar, maar tegelijk ben ik de PDC enorm dankbaar voor die kans. Ik neem het positieve mee en ben momenteel dolgelukkig.” Waarop nog enkele vreugde-uitbarstingen volgden.

De eindstand in de Premier League:

1. Gerwyn Price - 39

2. Michael Smith - 33

3. Michael van Gerwen - 33

4. Jonny Clayton - 24

5. Nathan Aspinall - 24

6. Dimitri Van den Bergh - 16

7. Chris Dobey - 14

8. Peter Wright - 9

* De eerste vier spelen volgende donderdag in Londen de play-offs.

KIJK. Van den Bergh rekent af met onsportief publiek en vloert Smith in kwartfinale

