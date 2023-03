Huybrechts verheugd met nieuw format World Cup of Darts: “Blij dat de PDC eindelijk inziet dat iets nieuws leuk is voor spelers”

DartsDe PDC heeft vandaag het nieuwe format voor de World Cup of Darts (15-18 juni) voorgesteld. Opvallendste wijzigingen zijn het verhoogde aantal landen en dat er straks enkel met koppels wordt gespeeld. “Dat is sowieso een voordeel voor Dimitri en mij”, aldus Kim Huybrechts, die blij is met de nieuwigheden én ook ambitieus is. “Waarom zouden we niet kunnen stunten?”

De World Cup of Darts is straks aan de dertiende editie toe. Net als vorig jaar gaat het toernooi door in de Eissporthalle in het Duitse Frankfurt, van 15-18 juni. Het format ondergaat wel enkele wijzigingen. Zo zullen er niet langer 32, maar 40 landen deelnemen. IJsland, Oekraïne en Bahrein maken zo hun debuut. “Heel leuk”, vindt Kim Huybrechts het. “Oké, het niveau gaat waarschijnlijk naar beneden. Maar het is wel leuk om nieuwe landen en gezichten te zien. Ze zullen ook minstens twee wedstrijden spelen, dat maakt het reizen toch meer de moeite waard.”

Een tweede nieuwigheid: het format bestaat enkel uit koppelwedstrijden. “Dat is het leukste nieuwtje”, aldus Huybrechts. “Sowieso een voordeel voor Dimitri (Van den Bergh) en mij. We zijn goed op elkaar afgestemd. Het biedt ook perspectief tegen landen als Nederland en Engeland, want zij zijn in enkelwedstrijden toch in het voordeel. In koppelwedstrijden kan alles gebeuren. Ik ben blij dat de PDC eindelijk inziet dat een nieuw format leuk is voor de spelers.”

De top vier komt pas vanaf de tweede ronde in actie. België hoort daar niet bij, en moet dus samen met de 35 andere landen beginnen in de groepsfase. Uit de poules van drie stoten de groepswinnaars door naar de volgende ronde. “Dat hoeft geen nadeel te zijn voor ons. Je moet natuurlijk wel doorstoten, maar op die manier heb je wel al een paar wedstrijden gespeeld.”

Wat betekent het nieuwe format voor de kansen van Huybrechts en Van den Bergh? “Ik denk niet dat we nu plots meer of minder favoriet zijn. We zitten ergens tussen medefavorieten en gevaarlijke outsiders in. Wij horen erbij. Waarom zouden we niet kunnen stunten? Ikzelf presteer altijd goed op de World Cup of Darts, hopelijk is dat dit jaar niet anders. Ik ben nu al aan het aftellen.”

Vorig jaar bereikten Huybrechts en Van den Bergh de kwartfinales, waarin ze verloren van de latere eindwinnaar Australië.

Volledig scherm Huybrechts en Van den Bergh. © VTM