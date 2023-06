Hoe ziet het nieuwe format eruit? Hoeveel is er te verdienen? Wanneer spelen de Belgen? Alles wat u moet weten over de World Cup of Darts

De komende dagen wordt in Frankfurt de World Cup of Darts , het WK voor landenteams, afgewerkt. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts verdedigen de Belgische eer. Het format steekt dit jaar in een nieuw jasje. Zo zijn er meer landen aanwezig dan ooit en wordt er enkel met koppels gespeeld. Wanneer komen de Belgen in actie en hoeveel kunnen ze verdienen? Alles wat u moeten weten over de World Cup of Darts in onderstaande gids.

Alle wedstrijden van de World Cup of Darts zijn live te bekijken op VTM 2, of op de voet te volgen in onze liveblog. Het toernooi is al aan de dertiende editie toe. De locatie is nog steeds dezelfde als vorig jaar: de Eissporthalle in het Duitse Frankfurt. Wel veranderd, is het format. Zo zullen er niet langer 32, maar 40 landen deelnemen. Onder andere IJsland, Oekraïne en Bahrein maken zo hun debuut. Ook vertegenwoordigd dit jaar zijn landen als Guyana, de Filipijnen en Gibraltar. In de groepsfase spelen alle landen sowieso twee wedstrijden. Daarmee wordt de ervaring van de spelers op een groot podium vergroot én kan de sport de wereld blijven veroveren.

Format

Het spelformat bestaat voor het eerst enkel uit koppelwedstrijden. Dat betekent dat Van den Bergh en Huybrechts telkens om de beurt gooien. In principe is dat een voordeel voor onze landgenoten. In enkelwedstrijden zijn toplanden als Nederland en Engeland altijd in het voordeel. Een koppelwedstrijd is minder voorspelbaar.

Vorig jaar werden er enkel in de eerste ronde koppelwedstrijden gespeeld. In de tweede ronde, kwartfinale en halve finale speelden beide darters een enkelwedstrijd. Als beide matchen gewonnen werden, was dat land meteen door. Enkel bij een gelijke stand (1-1), volgde een koppelwedstrijd.

De eerste vier reekshoofden - Engeland, Wales, Nederland en Schotland - komen pas na de eerste ronde in actie. België start dit jaar als vijfde reekshoofd wél in de groepsfase. Meer bepaald in groep A, met China en Finland als tegenstanders. In de eerste ronde wordt er altijd gespeeld naar een ‘best of 7 legs’: wie als eerste vier spelletjes weet binnen te halen, wint de wedstrijd. Per groep stoten enkel de groepswinnaars door naar de tweede ronde.

Van de tweede ronde tot de halve finales, wordt er gespeeld naar een ‘best of 15 legs’. In de finale naar ‘best of 19'.

Prijzengeld

In totaal wordt er ruim 450.000 pond (ca. 525.000 euro) aan prijzengeld verdeeld. De winnaars verdienen 80.000 pond (ca. 93.500 euro), de verliezende finalisten 50.000 pond (ca. 58.500 euro), de halve finalisten 30.000 pond (ca. 35.000 euro), de kwartfinalisten 20.000 pond (ca. 23.000 euro), de verliezers van de tweede ronde 9.000 pond (10.500 euro, de darters die sneuvelen als tweede in de groepsfase 5.000 pond (ca. 5.800 euro) en de laatste uit elke groep gaat ten slotte naar huis met 4.000 pond ca. 4.700 euro). De prijzen moeten telkens verdeeld worden onder de twee spelers.

Speelschema Belgen

Lang hoeven we niet te wachten om Huybrechts en Van den Bergh in actie te zien. Om 21u30 beginnen ze er al an tegen het duo Kantele en Miller uit Finland. Vrijdag volgt al de tweede groepswedstrijd om 12u tegen Zong en Wen uit China.

Donderdag 15/06 om 21u30: Huybrechts/Van den Bergh (België) - Kantele/Miller (Finland)

Vrijdag 16/06 om 12:00: Huybrechts/Van den Bergh (België) - Zong/Wen (China)

Alle deelnemers aan de World Cup of Darts

Engeland: Michael Smith & Rob Cross

Wales: Gerwyn Price & Jonny Clayton

Nederland: Danny Noppert & Dirk van Duijvenbode

Schotland: Peter Wright & Gary Anderson

België: Dimitri Van den Bergh & Kim Huybrechts

Duitsland: Gabriel Clemens & Martin Schindler

Australië: Damon Heta & Simon Whitlock

Noord-Ierland: Brendan Dolan & Daryl Gurney

Ierland: William O’Connor & Keane Barry

Oostenrijk: Mensur Suljovic & Rowby-John Rodriguez

Polen: Krzysztof Ratajski & Krzysztof Kciuk

Canada: Matt Campbell & Jeff Smith

Tsjechië: Adam Gawlas & Karel Sedlacek

Spanje: José Justicia & Tony Martinez

Letland: Madars Razma & Dmitrijs Zukovs

Zwitserland: Stefan Bellmont & Marcel Walpen

Kroatië: Boris Krcmar & Romeo Grbavac

Denemarken: Vladimir Andersen & Benjamin Drue Reus

Litouwen: Darius Labanauskas & Mindaugas Barauskas

Filipijnen: Christian Perez & Lourence Ilagan

Portugal: José de Sousa & Luis Ameixa

Zuid-Afrika: Devon Petersen & Vernon Brouwers

Verenigde Staten: Jules van Dongen & Leonard Gates

Frankrijk: Thibault Tricole & Jacques Labre

Bahrein: Bassim Mahmood & Abdulnaser Yusuf

China: Zong Xiao Chen & Lihao Wen

Finland: Marko Kantele & Paavo Myller

Gibraltar: Craig Galiano & Justin Hewitt

Guyana: Sudesh Fitzgerald & Norman Madhoo

Hong Kong: Man Lok Leung & Lee Lok Yin

Hongarije: Patrik Kovacs & Levente Sarai

IJsland: Vitor Charrua & Hallgrímur Egilsson

India: Prakash Jiwa & Amit Gilitwala

Italië: Massimo Dante & Michele Turetta

Japan: Jun Matsuda & Tomoya Goto

Nieuw-Zeeland: Ben Robb & Warren Parry

Singapore: Paul Lim & Harith Lim

Zweden: Dennis Nilsson & Oskar Lukasiak

Thailand: Thanawat Gaweenuntawong & Attapol Eupakaree

Oekraïne: Vladyslav Omelchenko & Ilya Pekaruk

