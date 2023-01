“Hij was aan het klagen uit wanhoop": Van Gerwen over incident dat "slappe hap" Van den Bergh even helemaal uit zijn lood sloeg

Het heeft niet mogen zijn, de halve finales zijn het eindstation geworden voor Dimitri Van den Bergh op het WK darts. Onze landgenoot droomde van de finale in Ally Pally, maar tegen Michael van Gerwen viel niets te beginnen. ‘Mighty Mike’ kroop onder de huid van ‘Dancing Dimi’, die op een bepaald moment zelfs even stopte met gooien. “Het zou heel makkelijk zijn om mij de schuld te geven”, zei ‘MVG’ daarover.

KIJK. Van Gerwen kroop met psychologische oorlogsvoering in het hoofd van Van den Bergh

België-Nederland. U weet wat dat betekent. Altijd fel beladen duels. De messen werden alvast gescherpt voor hun halve finale. Zo zei Michael van Gerwen: “Nu staat Dimitri op het menu, die moet ik slachten. Ik vind het allemaal leuk voor het Belgische darts, maar het is nu wel genoeg geweest.” Psychologische oorlogsvoering - het typeert de Nederlander. Zijn uitspraken bereikten ook het kamp van Van den Bergh. “Michael roept graag. Als hij brult op het podium keer ik me met mijn rug naar hem. Ik sluit me daar van af”, repliceerde ‘Dancing Dimi’. Voegde hij er nog fijntjes aan toe: “Ik ga de pijlen laten spreken.”

Met schijnbaar veel vertrouwen paradeerde Van den Bergh richting het podium. Eerst nog een kusje voor verloofde Evi en dochtertje Oonah en omhelzingen voor iedereen in zijn entourage. En dan was het ‘showtime’. Met een ‘Big Fish’ - een maximale uitworp van 170 - zette hij de zaal in vuur en vlam. Van Gerwen uit zijn lood slaan, zat er echter niet in. De Nederlander werkte een break weg en pakte alsnog de eerste set. Dat was een gemiste kans voor Van den Bergh, die meteen daarna een paar ferme tikken te verwerken kreeg.

Leest u even mee. Van Gerwen kwam snel op een 0-2-voorsprong en begon dan met zijn geliefkoosde spelletje. Hij kroop dicht in de rug van Van den Bergh en zocht de confrontatie op. Iets wat onze landgenoot niet kon appreciëren. Hij diende Van Gerwen van repliek - ‘goed bezig’, leek hij cynisch te zeggen - en wachtte extra lang met gooien. De frustraties namen de bovenhand en Van Gerwen kroop in het hoofd van Van den Bergh. Nefast voor zijn spelniveau. Hij liet te veel liggen, terwijl Van Gerwen ook uitpakte met een 170-checkout. In geen tijd stond het 0-4. Dan al game-over. Van Gerwen brulde, Van den Bergh boog het hoofd. ‘Dancing Dimi’ was uitgedanst. Het werd uiteindelijk 0-6 - pijnlijk.

De verloren halve finale - en vooral de manier waarop - zal hard aankomen. Maar Van den Bergh mag wel terugblikken op een geslaagd wereldkampioenschap. Met een historische prestatie als resultaat, want nooit eerder geraakte een Belg tot in een halve finale. En hij krijgt een mooie ‘troostprijs’ van een slordige 113.000 euro. Van Gerwen lijkt dan weer door te stomen naar zijn vierde wereldtitel. Of gelooft u dat Michael Smith ‘Mighty Mike’ kan aftroeven?

Van den Bergh groot in nederlaag: “Ik ga niet in op dat incident”

Dat het een grote teleurstelling was, zo zei Dimitri Van den Bergh na zijn nederlaag in Ally Pally. Onze landgenoot toonde zich een grote verliezer. “Ik had totaal niet verwacht dat het zo ging lopen. Michael stond ongelofelijk goed te gooien. Ik blijf mezelf oppeppen, maar hij gooide heel makkelijk in 12 of minder uit. Hij hield me constant onder druk. Ik heb m’n best gedaan. Ik wou meer, voor jullie en voor mij, maar da’s niet gebeurd.”

“Het WK heeft wel nog comebacks gekend, daarom heb ik heb nooit opgegeven. Michael geeft me hier een droge 6-0. Ik heb heel m’n hart gegeven, maar ben nu erg teleurgesteld. Dat incident? Laat ik dit zeggen: ik ga er niet verder op in. Ik heb geprobeerd professioneel te zijn en te blijven vechten. Ik voelde me goed in m’n vel en wou dat tonen, maar wanneer het moest, kwam het er niet uit. Dit is een grote les.”

Van Gerwen: “Dimitri zei dat ik aan het stampen was” Van wat psychologische oorlogsvoering is Michael van Gerwen niet vies en dat bewees hij ook in zijn halve finale tegen Van den Bergh. Na de match vertelde de Nederlander wat er, volgens hem, gebeurde op het moment dat Van den Bergh even stopte met gooien. “Dat ik België in rouw heb gedompeld? Ja, en terecht. Toch?”, begon Van Gerwen met een grapje. “Ik wilde Dimitri onder druk zetten en dat is ook gelukt. Dat akkefietje? Hij zei dat ik aan het stampen was, ofzo, en dan kijken jullie natuurlijk meteen naar wat ik doe. Natuurlijk sta ik dicht achter hem, maar het één heeft niks met het andere te maken. Het zou heel makkelijk zijn om mij dan de schuld te geven. Hij was natuurlijk aan het klagen dat ik iets deed, maar ik denk dat dat gewoon een beetje wanhoop was. Een ander woord heb ik even niet.” Bij Viaplay deed Van Gerwen ook uit de doeken wat hij zelf tegen onze landgenoot zei. “Dat hij gewoon een slappe hap is. Dat meen ik serieus. Als je een speler van zijn kaliber bent, heb je zo’n dingen niet nodig. Dat is jammer voor hem, maar weet je wat het is: dan zie je gewoon gelijk de onderlinge verschillen.”

