Het wordt Van Gerwen: Van den Bergh staat morgen voor Derby der Lage Landen in halve finale WK darts

WK DARTSDimitri Van den Bergh weet waar hij aan toe is: onze landgenoot ontmoet in de halve finales op het WK darts topfavoriet Michael van Gerwen. De Nederlander veegde de vloer aan met Chris Dobey. Van den Bergh en Van Gerwen kijken elkaar morgen in de ogen in de tweede halve finale rond 22u30.

De topfavoriet blijft thuisgeven op het WK darts. Michael Van Gerwen plaatste zich moeiteloos voor de halve finales. In zijn kwartfinale tegen Chris Dobey was ‘Mighty Mike’ meedogenloos. De Nederlander liep snel uit tot 3-0 en van daaruit ging het in sneltempo naar 5-0.

Dobey had werkelijk niets in de pap te brokken - Van Gerwen realiseerde een gemiddelde van iets meer dan 102 en was ook op de finishes meer dan in orde. Morgen wacht een onvervalste Derby der Lage Landen tegen Dimitri Van den Bergh voor een plaats in de finale.

Toen hem in het flashinterview na zijn zege werd gevraagd of hij een Van den Bergh met vertrouwen vreest, schuwde Van Gerwen de oorlogstaal niet. “Neen, hoor. Dat hij vertrouwen heeft? Nou, dat zal een stuk minder zijn als hij morgen tegen mij uitkomt.”

Price uigeschakeld door Clemens

Verder beleefde Gerwyn Price zijn zwanenzang op het WK. De nummer één van de wereld pakte nog wel de eerste set tegen Gabriel Clemens, maar ‘The German Giant’ was vervolgens zeer sterk en deed de Welshman veel pijn met vijf sets winst op rij. Price zorgde voor een zeer opmerkelijk moment door met een koptelefoon op het podium te verschijnen nadat hij wederom werd uitgejouwd.

Clemens neemt het morgen in de halve finales (best of 11 sets) op tegen de Engelsman Michael Smith (PDC-4), die zijn landgenoot Stephen Bunting (PDC-21) met 5-3 uitschakelde.

Uitslagen in de kwartfinales Dimitri Van den Bergh - Jonny Clayton: 5-3

Michael Smith - Stephen Bunting: 5-3 Avondsessie, vanaf 20u40:

Gerwyn Price - Gabriel Clemens: 1-5

Michael van Gerwen - Chris Dobey: 5-0

