Het wil maar niet lukken: jarige Dimitri Van den Bergh krijgt in finale Poland Darts Masters oplawaai van zwart beest Van Gerwen

Het wil maar niet lukken. Dimitri Van den Bergh heeft ook in Polen een (zware) nederlaag geleden tegen zwart beest Michael van Gerwen. De Nederlander haalde het in de finale van de Poland Darts Masters met duidelijke 3-8-cijfers. Geen kers op de taart voor de jarige Van den Bergh - hij wordt 29 - die zijn derde World Series-titel kon winnen.

KIJK. Zo haalde Van Gerwen het in de finale tegen ‘Dancing Dimi’

Dimitri Van den Bergh viert vandaag zijn 29ste verjaardag en wilde zich in de Poolse hoofdstad Warschau een mooi verjaardagscadeau schenken door zijn derde World Series-titel te winnen. Vorig jaar was ‘Dancing Dimi’ al de beste in de Nordic Darts Masters en de Dutch Darts Masters. Daar moest zaterdagavond de Poolse variant aan toegevoegd worden.

De avond van Van den Bergh begon alvast voortvarend. Thuisspeler Krzysztof Ratajski werd in de kwartfinales vakkundig opzijgezet met 6-3. De zege tegen Ratajski vierde Van den Bergh door voor de camera’s ‘Happy Birthday’ te zingen, uiteraard gecombineerd met een dansje. En of het goed zat met dat vertrouwen. “Back to business”, zei Van den Bergh aansluitend. In de halve finale stond hij immers tegenover Gerwyn Price. Het werd een ware thriller tegen de Welshman, maar in de ‘deciding leg’ pakte ‘Dancing Dimi’ uit met zijn beste darts. Met een 14-dart leg legde hij Price over de knieën: 7-6.

KIJK. Van den Bergh zingt ‘Happy Birthday’ voor zichzelf

De apotheose van ‘Dancing Dimi’s’ verjaardagsavond moest er komen tegen Michael van Gerwen, al jarenlang zijn zwarte beest. De statistieken spreken ruim in het voordeel van Van Gerwen, de laatste (en enige) zege van ‘Dancing Dimi’ dateert al van 2018.

En ook in Polen kwam er geen einde aan de winnende reeks van de Nederlander. Van den Bergh begon nog sterk met een break, maar had nadien niets meer in de pap te brokken tegen een fenomenale Van Gerwen. ‘MvG’ is nog maar net terug na een gebitsoperatie, maar pakte in de finale uit met een gemiddelde van 113 en stoomde door naar een ogenschijnlijk eenvoudige 3-8-overwinning. Ook Van den Bergh was met een gemiddelde van meer dan 103 zeker op de afspraak, al kon hij opnieuw niets inbrengen tegen de suprematie van Van Gerwen, die liefst drie legs won met slechts elf pijlen. Ook op zijn verjaardag moest Van den Bergh dus geen cadeautjes verwachten van ‘MvG’.

KIJK. Zo klopte Van den Bergh Price in de halve finale

