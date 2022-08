Geen halve finale voor Van den Bergh in Players Championship 24, Rob Cross pakt de eindzege

Darts Dimitri Van den Bergh meteen onderuit op German Darts Grand Prix

Dimitri Van den Bergh is er na een matige prestatie niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde in de German Darts Grand Prix (ET-3/169.000 euro). In de Zenith Halle van München moest hij met 6-3 het onderspit delven voor de Duitser Max Hopp.

