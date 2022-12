Familieman Michael van Gerwen twijfelde nooit aan zichzelf: “Mijn voorspelling? Dat ik het WK ga winnen”

WK darts KIJK. Cultfiguur Whitlock molesteert het dartbord op het WK in ‘Ally Pally’: waarom is hij ‘de schrik van het bord’?

Simon Whitlock heeft zich op het WK darts in Londen zonet geplaatst voor de tweede ronde. De Australiër, een cultfiguur, won met 3-2 tegen de Filipijn Christian Perez. Ook opvallend: Whitlock molesteerde in ‘Ally Pally’ het dartbord. Hoe komt dat? Onze commentatoren leggen het uit in bovenstaande video.

17 december