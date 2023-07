Ex-wereldkampioen doet monden openvallen bij zeldzame publieke verschijning na dartsbreak

Lewis lijkt zichzelf opnieuw uitgevonden te hebben als visser. Zijn trouwe schare fans reageerden verrast op de foto’s die Lewis deelde van zijn hobby. “Je ziet er tien jaar jonger uit, die pauze doet je zichtbaar goed”, “je lijkt in topvorm, kom maar snel terug” en “een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest, we missen jou.” Dat zijn de opvallendste opmerkingen op zijn Instagrampost.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In april kondigde Lewis aan dat hij voor onbepaalde tijd stopte met darten vanwege een privékwestie. Na 2016 gingen zijn resultaten in een dalende lijn. Lewis meldde zich geregeld af voor toernooien en zakte op de wereldranking. In april kondigde de tweevoudige wereldkampioen via Twitter aan dat hij tijdelijk zou stoppen. “Na meer dan twintig jaar in het profcircuit voel ik dat het tijd is voor een onderbreking”, aldus Lewis. “Ik wil iedereen alvast bedanken voor alle steun.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lewis vindt nu zijn geluk in het vissen. Met collega-darters Rob Cross en James Wade nam hij zelfs deel aan het jaarlijkse Sports Stars Fishing Championship in Engeland. Een viswedstrijd voor het goede doel. De darters gooien wel vaker een ‘big fish’: een 170-finish, maar blijkbaar hebben ze ook talent in het echte vissen.

Volledig scherm Rob Cross (tweede van links) en Adrian Lewis (derde van links) op het Sports Stars Fishing Championship. © Twitter

Adrian Lewis kwam de laatste jaren vaak in het nieuws door extra-sportieve redenen. Twee jaar geleden had hij een aanvaring met Peter Wright op de Players Championship Finals. De beelden gingen de dartwereld rond. Op het moment dat Adrian Lewis met 1-3 leidde in legs in zijn duel tegen Peter Wright, wachtte die laatste plots heel lang om zijn derde pijl te gooien. Een blessure, zo leek het eerst. Maar dat was niet het geval. ‘Snakebite’ ergerde zich te pletter omdat Lewis voortdurend op een losliggende vloerplank stond te bewegen toen hij moest gooien. Lewis noemde Wright achteraf “een bedrieger”.

Dimitri Van den Bergh maakte in 2019 ook al eens kennis met het korte lontje van Lewis. Het incident deed zich in 2019 voor op het European Darts Open. Na een sublieme uitworp van ‘Dancing Dimi’ maakte Lewis zich even druk over het publiek dat de kant van Van den Bergh koos, iets waar de tweevoudige wereldkampioen al vaker een probleem van maakte.

De tijdelijk pauze lijkt Lewis alvast deugd te doen. Wanneer hij terug in competitie komt, is nog niet bekend.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie is Adrian Lewis? Adrian Lewis is een 38-jarige Engelse darter, die als bijnaam The Jackpot heeft. Hij won in 2011 en 2012 in het Londense Alexandra Palace twee wereldtitels op rij. Daarnaast was Lewis ook succesvol op de European Championship (2013) en de UK Open (2014). Met zijn landgenoot Phil Taylor won Lewis in 2012, 2013, 2015 en 2016 de World Cup of Darts.