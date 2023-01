Er staat nog een rekening open: hoe Van Gerwen met sneren en “misplaatst” gebaar Van den Bergh al meermaals provoceerde

Dimitri Van den Bergh speelt vanavond (rond 22u30) de halve finale op het WK darts. ‘Dancing Dimi’ treft Michael van Gerwen en dat is niet z’n beste maatje van het hele circuit. ‘MVG’ daagde onze landgenoot in het verleden al een paar keer uit. Enkele voorbeelden op een rij.

KIJK. Van Gerwen sprak gisteren al even over Van den Bergh: “Heeft hij vertrouwen?”

Darts is een mentaal spelletje en dat heeft Michael van Gerwen maar al te goed door. Hij laat geen kans onbenut om in het hoofd van zijn tegenstanders te kruipen - daar kan ook Dimitri Van den Bergh over meespreken. “Dat Dimitri vertrouwen heeft? Nou, dat zal een stuk minder zijn als hij tegen mij uitkomt”, zei de Nederlander gisteravond na zijn zege tegen Chris Dobey (zie video boven).

‘t Was lang niet de eerste keer dat Van Gerwen een prikje uitdeelde richting ‘The Dreammaker’. Een eerste opvallende moment deed zich in 2021 voor na een makkelijke zege van de Nederlander in de Premier League. ‘MVG’ was toen opvallend scherp voor ‘Dancing Dimi’. “Dat ik uitbundig was? Weet je: tegen Dimitri moet je de match zelf maken. Oké, hij is een goeie speler en smijt wel 140's en 180's, maar hij moet meer een ‘figuur’ worden”, klonk het toen onder meer.

KIJK. Van Gerwen over Van den Bergh in 2021: “Hij moet een ‘figuur’ worden”

In de zomer van 2022 troffen Van Gerwen en Van den Bergh elkaar in de halve finales van de World Matchplay. Na een spannend duel trok de Nederlander aan het langste eind en meteen na de triomf imiteerde hij Van den Bergh. ‘MVG’ maakte het gebaar dat ‘Dancing Dimi’ geregeld maakt - de wijsvinger voor het voorhoofd. “Een beetje misplaatst”, zo vond VTM-commentator Rudy Lanssens. “Waarom doet hij dit?”

KIJK. Van Gerwen imiteert na zege het gebaar van ‘Dancing Dimi’

Voor aanvang van dat duel zei Van Gerwen ook een paar opvallende dingen over onze landgenoot. “Ik weet niet waar hij les heeft gehad”, lachte de Nederlander over het gebaar van Van den Bergh. “Het past wel bij hem. Johan Derksen zou zeggen: ‘Hij is een beetje gek’.”

Toen won Van Gerwen nadien het mentale spelletje. Vandaag opnieuw? Gisteravond begon de Nederlander er alleszins al mee. “Ik hou er rekening mee dat hij het spel zal vertragen, dus daar zal hij me niet mee verrassen. Dimitri zal misschien nog meer mentale spelletjes spelen. Ach, het is een jongen met een bijsluiter en dat weet ik”, zo klonk het.

Kan Van den Bergh de openstaande rekening vereffenen? Tot dusver kon hij in elf duels nog maar één keer winnen tegen Van Gerwen. De Nederlander won negen keer en één keer speelden ze gelijk, in de Premier League.

KIJK. Eerder dit WK gaf Van Gerwen een set zomaar uit handen tegen Suljovic

