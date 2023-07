Elke Clijsters niet langer samen met profdarter Mike De Decker: “We zijn beter als vrienden”

Eind vorig jaar leefden de twee nog op een wolk. Het zette De Decker zelfs aan tot sterke prestaties in het darts. Op het WK gooide hij nog hoge ogen in de eerste ronde tegen Jeff Smith, om erna te sneuvelen tegen Mensur Suljovic. De Decker toen: “Ik woonde samen met mijn vriendin in Nederland, maar die relatie liep spaak in september. Daardoor ging ik opnieuw in Mechelen wonen, bij mijn moeder en stiefvader. Zo kon ik opnieuw elke dag trainen met Martin (zijn stiefvader, red.). Door hem sta ik langer aan het bord, waardoor mijn niveau steeg. Toen ik in Nederland zat, hield ik er sneller mee op.”

KIJK. Elke Clijsters vond de liefde bij Mike De Decker

Na haar snelle breuk vorig jaar met Ivan, die ze via het tv-programma ‘De Bachelorette’ had leren kennen, gaf Clijsters aan dat ze vooral voorzichtig is als het op relaties aankomt. “Ik krijg soms de vraag waarom ik geen vriend heb, maar daar is niets mis mee. Ik ben voor mijn kinderen een mooi voorbeeld van gelukkig zijn zonder relatie. Ik wil de liefde niet forceren”, vertelde ze daar vorig jaar over aan Story. Haar twee kindjes heeft Clijsters samen met voetballer Jelle Van Dammer. Ze werden in 2009 ouders van een zoon Cruz en in 2010 van een dochter Cleo. Jelle en Elke gingen in 2016 uit elkaar.