Een profvoetballer, 'Zijne Majesteit' die vorig jaar in coma lag en ontwerper F1-helmen: naar deze figuren wordt het uitkijken tijdens World Cup of Darts

Het format van de World Cup of Darts ziet er dit jaar wat anders uit. Voor het eerst staan er veertig landen op de deelnemerslijst. Dat zorgt voor enkele opvallende namen. Eerder dit jaar waren er bijvoorbeeld kwalificatiewedstrijden in Latijns-Amerika. Guyana won. Maar ook Gibraltar, de Filippijnen en Singapore nemen deel aan het WK voor landenteams. Daardoor staan er naast de gekende namen als Van den Bergh, Price, Smith en Clayton ook exotischere namen op de deelnemerslijst. Drie van hen hebben een bijzonder levensverhaal.

Sudesh Fitzgerald (Guyana): snelle comeback na auto-ongeluk

Voor de mensen die darts al lang volgen is Fitzgerald geen onbekende naam. Veertien jaar terug, in 2009, bereikte hij nog de voorronde van het wereldkampioenschap. Vorig jaar kwam de darter uit Guyana slechter in het nieuws. Hij raakte betrokken in een ernstig auto-ongeluk, waardoor hij in coma belandde.

Fitzgerald, bijgenaamd “Zijne Majesteit”, kwam uit de crash met een gebroken kaak, gebroken voet, verlies van een deel van zijn lever, ernstige hoofdwonden en een gebroken heup. Wegens de ernst van zijn blessures moest hij tijdlang aan de beademing liggen. Bijzonder straf dus dat hij nu al terugkeert om samen met zijn ploegmaat Norman Madhoo geschiedenis te schrijven. Ze zijn de eerste Guyanen ooit die meedoen aan de World Cup of Darts.

Volledig scherm © PDC

Massimo Dante (Italië): ontwerper racehelmen

Bij de Italiaanse inschrijving vinden we Turetta en Dante terug. Turetta is voor de dartskenners geen onbekende speler. Hij nam al eens deel aan de Q-School en speelde ook al verschillende Euro Tour-kwalificatietoernooien. Zijn partner, Massimo Dante, is minder bekend. In de dartswereld dan toch. Want in de racewereld maakte Dante wel al naam en faam.

Dante ontwerpt en schildert helmen voor karters en autocoureurs. Zijn bekendste klant is F1-coureur Alexander Albon van Red Bull. Dante is naast darter ook een begenadigd snookerspeler en karter.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Craig Galliano (Gibraltar): voetballer en agent

Voor Gibraltar vormen Craig Galiano & Justin Hewitt een duo. Wie de naam van Galiano Googelt, zal snel uitkomen op verschillende transfer- en scoutingsites. Hij is namelijk een volleerd voetballer. Galiano speelde in de Gibraltar National League, de hoogste voetbalcompetitie van Gibraltar. Hij kwam uit als middenvelder voor onder meer Glacis United FC en Lincoln Red Imps FC.

Galliano heeft heel wat voetballend talent en speelde interlands voor het Gibraltarees voetbalelftal onder 17, onder 19 en onder 21. Maar in het darten speelt hij nog een niveau hoger. Op zijn palmares staan winst op het Gibraltar Open Youth, een deelname aan de World Cup of Darts in 2020 en een overwinning tegen de Belg Mario Vandenbogaerde op de Gibraltar Darts Trophy van 2022. In de volgende ronde trof de Gibraltarees toen wereldtopper Peter Wright. De Schot won met 6-2. Als - de nog altijd maar 21-jarige - Galliano niet aan het voetballen of darten is, is hij actief als politieagent. Van alle markten thuis.

Volledig scherm © PDC