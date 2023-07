Drie Belgen in jubileumeditie prestigieuze World Matchplay Darts: kan Van den Bergh stunt van 2020 overdoen? En wat is de (stevige) prijzenpot?

Met zijn dertigste editie heeft de World Matchplay een jubileum te vieren. In de rijke historie vervult de legendarische Phil Taylor met zestien zeges een hoofdrol, maar ook Dimitri Van den Bergh heeft in een compilatie van de ‘30 meest iconische momenten’ zijn plaats veroverd. “Het is niet de avond van Gary Anderson, maar het is zeker de grootste avond in de historie van deze jonge man”, aldus de commentator net voor Van den Bergh in 2020 de beslissende matchpijl raak zou gooien in de finale tegen de Schot.

Die triomf in 2020 betekende de absolute doorbraak voor Van den Bergh richting wereldtop: in een ruk klom hij toen op van plek 26 naar 12 om daarna ook door te stoten naar de toptien. Van den Bergh stelde ook in de vorige twee edities van de World Matchplay niet teleur. In 2021 boog hij alleen het hoofd in de finale tegen Peter Wrigh. Vorig jaar nam Van den Bergh revanche tegen Wright, maar bleek Michael van Gerwen in de halve finale te sterk. De Nederlander begint dit weekend als titelverdediger.

De World Matchplay is voor de darters een jaarlijks hoogtepunt, samen met het WK en de Premier League behoot het tot de drie hoogst aangeschreven toernooien. De format koppelt de top zestien van de wereld aan de beste zestien van de Pro Tour Order of Merit. Via die weg wisten met Dimitri Huybrechts en Mike De Decker het aantal deelnemende Belgen uit te breiden tot drie: een primeur voor ons land.

De Decker maakt als vijfde Belg ooit in de World Matchplay zijn debuut. Hij hoopt zijn goede vorm van de laatste weken in de eerste ronde te bestendigen en mag zaterdag het event op gang blazen tegen de Engelsman Joe Cullen (PDC 13). Huybrechts kijkt de Nederlander Dirk van Duijvenbode (PDC 11) in de ogen, terwijl Van den Bergh tegen de Engelsman Ross Smith start. Bij winst volgt een mogelijke confrontatie met Johnny Clayton (PDC 7). In de tabelhelft van ‘The Dreammaker’ zit ook Wright als een van de zware kanonnen.

Volledig scherm Mike De Decker maakt zijn debuut in het prestigieuze toernooi in Blackpool. © Getty Images

Samen met usual suspects Michael Smith en Van Gerwen behoort Wright tot de favorieten voor de eindzege. Maar het vormgemiddelde berekend op basis van de 200 laatste legs schuift de Welshmen Gerwyn Price en Johnny Clayton naar voren als de te kloppen darters. In juni wonnen beiden nog samen de World Cup of Darts, straks kunnen ze elk vanuit een andere tabelhelft elkaar op papier in de finale treffen.

Voor het dartskruim valt er in de iconische Winter Gardens in Blackpool bovendien veel prijzengeld te rapen. Het toernooi is gedoteerd met 800.000 pond (936.000 euro). De winnaar neemt één vierde of 234.000 euro van de buit voor zijn rekening.

