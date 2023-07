Dimitri Van den Bergh wil opnieuw schitteren op ‘zijn’ World Matchplay: “Het zou ‘graaf’ zijn als ik een tweede keer kan winnen”

Huybrechts uitgeschakeld na thriller: “Dit is de vloek van Kim Huybrechts”

Kim Huybrechts incasseerde zondagmiddag een uppercut op de World Matchplat. ‘The Hurricane’ verloor na een ware thriller tegen de Nederlander Dirk van Duijvenbode. Huybrechts was na de 12-10-nederlaag én twee gemiste matchpijlen bijzonder ontgoocheld én hard voor zichzelf. “Ik had de wedstrijd in handen, maar heb het zoals zo vaak weggegeven”, zei ‘The Hurricane’ scherp.

“Deze match had ik in mijn hoofd altijd moeten winnen. Maar dit is net wat Kim Huybrechts al te vaak doet. Als het erom gaat, mis ik te veel beslissende pijlen. Dat is de vloek van Kim Huybrechts. Als ik niet zoveel zou nadenken en gewoon zou darten, ben ik een toptien-speler. Nochtans weet ik wat de fout is en ik werk daar al heel lang aan, maar het blijft maar duren. Dit kost me wedstrijden en plaatsen op de Order of Merit.”