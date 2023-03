Dimitri Van den Bergh verliest nu al voor de zestiende keer tegen zwart beest Michael van Gerwen

Michael van Gerwen pakt derde weektitel op rij in Premier League, Dimitri Van den Bergh sneuvelt in kwartfina­les

De hattrick is een feit. Michael van Gerwen heeft zijn derde weektitel op rij beet in de Premier League. De Nederlander versloeg wereldkampioen Michael Smith in de finale en loopt zo opnieuw uit in het klassement. Dimitri Van den Bergh ging meteen onderuit.