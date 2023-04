Dimitri Van den Bergh reageert op kritiek over ‘geforceerde’ glimlach: “Bij deze houding voel ik me het best. Maar als ik verlies, ben ik kwaad hoor”

En of Dimitri van den Bergh ‘happy' is, naar het voorbeeld van zijn walk-on song van Pharrell Williams. Alleen valt die kamerbrede glimlach op het podium niet bij iedereen in de smaak. Kim Huybrechts raadt zijn collega aan om de “geforceerde” glimlach tijdens zijn wedstrijden achterwege te laten. Op de vooravond van de Premier League-avond in Rotterdam verdedigt onze landgenoot zich: “Het is mijn manier om met het hele gebeuren om te gaan.”

KIJK. Huybrechts: “De glimlach van Dimitri komt geforceerd over”

Keep on smiling. Ook die oorwurm van James Lloyd zou momenteel een toepasselijk opkomstnummer zijn voor Dimitri Van den Bergh. De Antwerpenaar glimlacht sinds dit jaar keer op keer op het podium. Bij een voorsprong of achterstand, de ‘smile’ is telkens present.

Van den Bergh toont ermee aan dat hij sinds januari zijn spelplezier heeft teruggevonden. Maar dartcollega Kim Huybrechts is geen fan. “Ik heb vroeger ook zo’n dingetjes getest. Ik probeerde wat vaker te juichen, maar kreeg daar dan commentaar op. Uiteindelijk moet je gewoon jezelf blijven.”

“Zoals die glimlach van Dimitri. Het is niet mijn stijl, niet mijn ding. Wees serieus en geconcentreerd. Ik zou het niet doen en raad Dimitri aan om ermee te stoppen. Want het komt wat geforceerd over nu. En dat is nooit goed, natuurlijk”, aldus ‘The Hurricane’.

Van den Bergh: “Laat me toch genieten”

Ook geconfronteerd met die kritiek in Rotterdam, blijft Van den Bergh goedlachs. “Iedereen zit toch anders in mekaar? Deze houding is de beste die ik me kan aanmeten. Als ik het mezelf moeilijk ga maken, ga ik daar met stress staan en gaat dat een negatieve impact hebben. Wat gaat me dat opleveren? Helemaal niets. Kijk, het is zo al zwaar genoeg, die vele verplaatsingen en dat reizen... Laat me dan toch lekker genieten van die ervaring. Donderdag in Rotterdam weer. Ik kijk nu al uit naar die oranje mensenzee.”

Quote Als ik verlies, vind ik dat alles behalve om te lachen. Dan kan ik zeker kwaad of gefrus­treerd zijn.

Van den Bergh wil wel duidelijk maken dat hij er soms ook degelijk grondig de pest in heeft, wanneer hij -zoals de voorbije weken- snel uitgeschakeld wordt. “Als ik verlies, vind ik dat alles behalve om te lachen. Dan kan ik zeker kwaad of gefrustreerd zijn. Het doel was trouwens om elke avond één ronde te overleven. Maar na enkele geslaagde openingsweken lukt me dat niet meer en gaat het bergafwaarts. Ik had op dat vlak meer van mezelf verwacht. Zeker van Price of Van Gerwen zou ik zó graag eens winnen. Ik zeg het na elk verlies tegen die laatste: ‘volgende keer pak ik je’. Dat blijft mijn drijfveer in deze Premier League.”

KIJK. Van den Bergh glimlacht op het podium

Van den Bergh schiet donderdagavond alweer in actie in de Premier League. ‘Dancing Dimi’ staat in de Rotterdamse Ahoy tegenover rode lantaarn Peter Wright. Het duel wordt omstreeks 21.10 uur afgewerkt. Onze landgenoot staat op de voorlaatste plek in de stand, op acht punten van de huidige nummer vier. Van den Bergh kan dus een weektitel gebruiken om weer zicht te krijgen op de play-offs.

Programma donderdag Kwartfinales (vanaf 20 uur): • Chris Dobey - Jonny Clayton

• Michael Smith - Gerwyn Price

• Dimitri Van den Bergh - Peter Wright

• Michael van Gerwen - Nathan Aspinall

Stand na 11 speeldagen: 1. Michael van Gerwen: 29 punten

2. Gerwyn Price: 27 punten

3. Michael Smith: 18 punten

4. Jonny Clayton: 17 punten

5. Nathan Aspinall: 15 punten

6. Chris Dobey: 10 punten

7. Dimitri Van den Bergh: 9 punten

8. Peter Wright: 7 punten