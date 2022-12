Dimitri Van den Bergh opvallend scherp voor zichzelf na sterke partij tegen Ratajski: “Ik weet dat ik beter kan”

WK DARTSDimitri Van den Bergh mag zich opmaken voor de achtste finales. Een solide ‘Dancing Dimi’ was een maatje te sterk voor de Pool Krzysztof Ratajski en haalde het met duidelijke 4-1-cijfers. Toch verscheen er geen uitgelaten Van den Bergh voor onze microfoon. “Ik ben heel opgelucht. En nu kan ik een extra adem nemen, want ik weet dat ik nog een level beter kan.”

Van den Bergh breakte al meteen in de derde leg van de eerste set, maar zag Ratajski ook onmiddellijk terugkomen. In een nagelbijter van een vijfde leg lieten zowel onze landgenoot als de Pool meerdere kansen om het af te maken liggen. Uiteindelijk bleef Van den Bergh het koelbloedigst en maakte hij de eerste set af. Het mentale voordeel was vanaf dan voor ‘Dancing Dimi’. Die raasde ook in de tweede set door: 100% op z’n dubbels leverde ‘m een makkelijke 3-0 op. Ratajski antwoordde echter meteen met een eigen 3-0 en zorgde zo voor een 2-1 in sets.

In een vrij gelijkopgaande vierde set trok ‘Dancing Dimi’ toch het laken naar zich toe in de vierde leg. Met nog 76 op het bord, leek Van den Bergh met z’n eerste pijl volledig de mist in te gaan. Hij gooide ‘m in de 1. Maar niets dat deze Van den Bergh uit z’n lood kan slaan. Hij haalde even adem en gooide daarna enkele en dubbele bull voor de finish. Een tik voor Ratajski, die hij uiteindelijk niet meer te boven kwam. Onze landgenoot was ook in de vijfde set te sterk voor Ratajski en haalde het dus met 4-1.

Volledig scherm © Photo News

Opgeluchte Van den Bergh

“Ik ben opgelucht”, reageerde Van den Bergh achteraf. “Ik weet dat ik goed kan gooien wanneer het moet, als ik onder druk sta. Maar deze wedstrijd heb ik niet getoond wat ik kan. Ze zeggen altijd: ‘De klasse komt eruit wanneer het moet, als het belangrijk wordt’. Ik wou wel, maar deed het niet. Hoe komt dat? Ik ben een mens zeker? Ik weet het niet”, lachte Van den Bergh. “Ik ben door. Ik ben heel opgelucht, heel blij. En nu kan ik een extra adem nemen, want ik weet dat ik nog een level beter kan. Ik had weer een set waarin ik kon laten zien dat m’n constantheid sterk is. Dat ik kan laten zien ‘geef mij geen kansen, want ik maak je af’.”

