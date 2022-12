Dimitri Van den Bergh naar achtste finales op WK: “Ik ben opgelucht, maar ik heb niet getoond wat ik kan”

KIJK. Van den Bergh wint na sterke partij tegen Ratajski

Dimitri Van den Bergh (PDC 15) speelde kort na de middag de eerste wedstrijd na de kerstbreak. Daarom was hij vroeg van de partij in het Alexandra Palace. Te vroeg zelfs. ‘Dancing Dimi’ arriveerde omstreeks 8.30 uur in ‘Ally Pally’ en stond zowaar voor een gesloten deur. “Mensen van de security hielpen me naar binnen”, lachte hij voor zijn derderondeduel tegen Krzysztof Ratajski (PDC 18).

‘Dancing Dimi’ moest vroeg uit de veren, maar kende naar eigen zeggen een goede nachtrust. Dat was nodig ook. Zijn tegenstander Ratajski draait al jaren mee in het PDC-circuit. Aan ervaring geen gebrek bij ‘The Polish Eagle’. De 45-jarige Pool is een subtopper, maar verkeert niet in bloedvorm. Dat bleek in de eerste set. Ratajski liet liefst vier setdarts onbenut, Van den Bergh maakte het met zijn derde pijl af op dubbel vier.

100% op dubbels in tweede set

Een cruciaal moment in de wedstrijd. Dat besefte ook Van den Bergh. “Net als Ratajski miste ik enkele dubbels om de set te winnen. Toen ik erna een nieuwe kans kreeg, voelde ik de druk van het publiek op mijn schouders. Ik moest even een stapje achteruit zetten, want de stress werd me op dat moment te veel. Ik ging naar de tafel, nam een slok water en haalde eens diep adem. Vervolgens miste ik twee pijlen, maar de laatste ging er gelukkig in. Ik was superblij. Al vroeg ik me af waarom ik het niet eerder kon afmaken. Want ik werk er zo hard voor, samen met mijn Australische huisgenoot Damon Heta. We trainen minstens vier uur per dag.”

Volledig scherm © Photo News

Die trainingsarbeid hielp ‘Dancing Dimi’ in de tweede set. Daar was hij ronduit indrukwekkend. Onze landgenoot scoorde 100% op de dubbels en gunde Ratajski geen enkele leg. “Ik liet mijn constantheid zien en bewees op dat moment dat je me geen kansen mag geven. Want dan maak ik je af.” Maar in de daaropvolgende set kregen we het omgekeerde scenario. De Pool knokte zich met 3-0-legwinst weer in de wedstrijd. 2-1 in sets, opnieuw spanning in het Alexandra Palace.

In een vrij gelijkopgaande vierde set trok Van den Bergh het laken naar zich toe in de vierde leg. Met nog 76 op het bord, leek de Belg met zijn eerste pijl volledig de mist in te gaan. Hij wierp hem prompt in de één. 75 over dus, met twee pijlen in de hand. Nadat hij (opnieuw) adem haalde, gooide hij de enkele en dubbele bull. Heerlijke finish. En vooral een tik voor Ratajski, die hij uiteindelijk niet meer te boven kwam. Onze landgenoot was zo ook in de vijfde set te sterk voor de Pool en haalde het met 4-1 in sets.

KIJK. Van den Bergh pakt de vierde set met een héérlijke finish: eerst enkele en dan dubbele bull

Kritische Van den Bergh

Van den Bergh speelde een secure wedstrijd, maar was na afloop streng voor zichzelf. “Ik voel me opgelucht. Ik weet dat ik goed kan gooien als ik onder druk sta. Wanneer het écht moet. Maar ik heb tijdens deze wedstrijd niet getoond wat ik in mijn mars heb. Ik weet wat ik kan, maar het kwam er niet uit”, klonk het. “Geen idee waarom het niet lukte. Ik ben ook maar een mens. Ik heb echt moeten knokken om die vier sets te winnen.” ‘t Was hoe dan ook een verdiende overwinning voor de Belg, die net als Ratajski tot een gemiddelde van ruim 92 kwam. Maar Van den Bergh was wel degelijk de betere op de belangrijke momenten. Hij had een fraai dubbelpercentage van 52,2%, zijn Poolse opponent haalde 36,8%. De zelfkritiek was dus niet geheel terecht.

“Ach, ik ben door naar de achtste finales. Dat is het belangrijkste. Nu kan ik even wat rust nemen”, vervolgde hij. Morgen of overmorgen is hij opnieuw aan zet. Zijn tegenstander wordt Kim Huybrechts of de Schotse titelverdediger Peter Wright, die vanavond laat hun wedstrijd spelen. Een achtste finale tegen zijn landgenoot, waar hij al jaren de World Cup of Darts mee speelt. Of een duel met ‘Snakebite’, de man die Van den Bergh enkele maanden in huis nam tijdens de coronacrisis. Van den Bergh supportert alvast voor Huybrechts en hoopt op een Belgisch onderonsje bij de laatste zestien. “In dat geval staat er altijd een landgenoot in de kwartfinale. En hoe vaak ik mijn dansje nog ga bovenhalen op dit WK? Als ik het elke keer beter doe als de persoon die voor mij staat, kan ik nog vier keer dansen. Kan ik daar nu meteen voor tekenen?”, eindigde hij met de glimlach.

KIJK. Opgeluchte Dimitri Van den Bergh wenst Kim Huybrechts succes voor z’n wedstrijd tegen Peter Wright