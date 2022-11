“Deze trofee is voor mijn dochtertje”: Van Gerwen in tranen en als topfavoriet naar WK na straffe ninedarter in finale Players Championship Finals

KIJK. Van Gerwen gooit ninedarter in finale Players Championship Finals

Michael van Gerwen had zich op overtuigende wijze voor de finale geplaatst van de Players Championship Finals, het laatste grote toernooi voor het WK darts dat volgende maand start in het iconische Alexandra Palace. In zijn kwartfinale had Van Gerwen zijn landgenoot Noppert naar huis gestuurd met 10-7. In de halve finale was hij de betere van Luke Humphries.

In de finale van de Players Championship bewees Van Gerwen vervolgens helemaal in bloedvorm te zitten in aanloop naar het WK. Tegen Rob Cross (PDC-8) had hij het aanvankelijk niet onder de markt, maar een plotse ninedarter veranderde alles. Voor Van Gerwen was het de achtste ninedarter in een tv-wedstrijd uit z’n carrière, zijn allereerste in een finale. Na zijn zege brak Van Gerwen in tranen: “Dit betekent veel voor mij”, zo luidde de eerste reactie van de winnaar. “Ik wil toernooien spelen en winnen, dat ik voor de zevende keer zegevier op dit evenement is fantastisch. We hebben beiden goed gespeeld, deze partij had alles wat een topwedstrijd nodig heeft. De steun van het publiek was geweldig. Dit geeft mij ongelooflijk veel energie.”